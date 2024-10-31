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Археологи обнаружили "родственника" скорпионов и пауков возрастом 450 миллионов лет.

2:09
Наука

Палеонтологи обнаружили необычные окаменелости древнего жука, погребённого под слоем золота, которые пролежали в почве центрального Нью-Йорка 450 миллионов лет.

Археологи обнаружили "родственника" скорпионов и пауков возрастом 450 миллионов лет.
Фото: JODA Flickr page by John Day Fossil Beds National Monument staff, PDM

Новый вид, Lomankus edgecombei, считается дальним родственником мечехвостов, скорпионов и пауков. Как и у других мегахейр, у него было специализированное строение тела: передние конечности с длинными жгутиками, которые помогали ориентироваться и добывать пищу.

Эти адаптивные "щупальца" позволяли виду процветать в тёмных океанских отложениях, покрывавших современный Нью-Йорк миллионы лет назад.

Яркий золотистый оттенок окаменелостей Ломанкуса — заслуга слоёв пирита, или "золота дураков", которые сохранили останки и мягкие ткани существа.

Богатый пиритом район "Ложе Бичера" близ города Рим в штате Нью-Йорк оказался идеальной средой, где минералы постепенно замещали органику, сохраняя уникальные детали.

Исследователи отмечают, что находка даёт ценную информацию об эволюции океанской жизни тех времён.

По словам Дерека Бриггса, куратора Йельского музея Пибоди и соавтора исследования, быстрая замена тканей пиритом является уникальной особенностью формации Бичера, которая сохранила ценные анатомические детали древнего жука.

Другой соавтор работы Люк Пэрри, доцент Оксфордского университета, отметил, что специализированные передние конечности дают этим членистоногим значительное преимущество. Такие конечности, подобные биологическому швейцарскому ножу, адаптированы для восприятия окружающей среды и охоты.

Находка Ломанкуса указывает на то, что мегахейры не только процветали дольше, чем предполагалось ранее, но и успешно эволюционировали за пределами кембрийского и ордовикского периодов.

Этот древний жук — редкий пример выживания вида в суровых условиях океана даже в ордовикский период, когда большинство мегахейр уже вымерло.

Уточнения

Megacheira  class="ref-info" style="cursor: help;" title="на латинском языке">(лат.) — класс вымерших морских членистоногих. Классификация неясна, одни сближают этих животных с ракообразными, другие — хелицеровыми или относят к группе Proschizoramia, или относят к надклассу Arachnomorpha 

Нью-Йо́рк (англ  New York, NY) — штат на северо-востоке США, на Атлантическом побережье, у границы с Канадой, крупнейший в группе Средне-Атлантических штатов, в пределах котоого находится крупнейший город, финансовый центр страны — Нью-Йорк.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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