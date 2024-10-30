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СКИФ-НГУ: кузница кадров для передовой науки будущего

2:26
Наука

Российские исследователи из Новосибирского государственного университета (НГУ) создали учебно-научную станцию СКИФ-НГУ. Эта станция предназначена для проведения как фундаментальных, так и прикладных научных изысканий, а также для обучения студентов и специалистов различных направлений.

СКИФ-НГУ: кузница кадров для передовой науки будущего
Фото: Правительство России is licensed under public domain

На этой станции научные работники, аспиранты и студенты получат возможность освоить методы исследования с помощью синхротронного излучения, которое практически не требует затрат на производство, как сообщили в пресс-центре НГУ. Синхротрон является крупным научным инструментом, используемым для создания рентгеновского излучения. Меньшие по размеру устройства, такие как рентгеновские трубки, также могут генерировать подобное излучение, но с меньшей интенсивностью, что подчеркнули в НГУ.

Особенность использования рентгеновского излучения заключается в его неразрушающем воздействии на исследуемые объекты. Это позволяет изучать предметы культурного и исторического значения, такие как древние манускрипты или мумии, без их повреждения.

В Новосибирской области на строящемся синхротроне СКИФ команда НГУ, Института катализа им. Г. К. Борескова и ЦКП СКИФ работает над созданием не только исследовательских, но и учебных платформ. Эти платформы позволят обучить специалистов обеих направлений — технического и гуманитарного — работе с синхротроном. Опыт, полученный здесь, будет полезен для формулирования и решения задач, которые трудно или невозможно решить с помощью обычного лабораторного оборудования.

Андрей Сараев, старший научный сотрудник НГУ, отметил, что учебно-научная станция отличается от первых очередей тем, что для ее работы не нужны дорогие источники излучения, и она может использовать уже существующие компоненты, что ускоряет ее запуск. Также он добавил, что синхротронные исследования применяются в различных областях науки, от геологии до биологии, требуя от операторов и пользователей глубокого понимания специфики этих методов.

Проект поддерживается программой "Приоритет-2030", что подчеркивает его значимость для развития научно-образовательной сферы в России.

Уточнения

Синхротро́н — один из типов резонансных циклических ускорителей.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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