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Из глубин веков: в Шотландии воссоздали облик женщины, жившей 2500 лет назад

1:35
Наука

В одном из музеев шотландского города Перт произошло необычайное событие: благодаря современным технологиям, учёные смогли воссоздать облик древнеегипетской мумии, чей возраст составляет около 2500 лет. 

Из глубин веков: в Шотландии воссоздали облик женщины, жившей 2500 лет назад
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deir_el-Medina-18-Grab_1-Sennedjem-Anubis-Mumie-1982-gje.jpg by Gerd Eichmann

Мумия, которая находилась в саркофаге и была подарена музею еще в 1936 году, теперь представлена в новом свете. Специалисты, работавшие над проектом, утверждают, что эта женщина, вероятно, была темнокожей и происходила из царства Куш, одного из могущественных государств древности, территория которого охватывала современный Судан.

Исследователи установили, что женщина скончалась в возрасте около 30 лет и страдала от значительных проблем с зубами. Отсутствие волос на мумии позволило ученым предположить, что она могла быть жрицей или даже принцессой. Как объяснил антрополог Крис Ринн, участвовавший в исследовании, все жрецы и жрицы в Древнем Египте брили головы для участия в бальзамировании и соблюдения гигиены. Если же она была принцессой, то, скорее всего, носила ритуальный парик.

Музей Перта, где хранится эта мумия, является частным некоммерческим учреждением. В его коллекции также находится знаменитый Камень Судьбы, или Скунский камень, который до сих пор используется в церемониях коронации монархов Великобритании. Этот камень имеет огромное историческое значение и привлекает внимание со всего мира.

Уточнения

Антрополо́гия — совокупность научных дисциплин, занимающихся изучением человека, его происхождения, развития, существования в природной (естественной) и культурной (искусственной) средах.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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