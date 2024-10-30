Ошибка перевода изменившая историю физики: новый взгляд на первый закон Ньютона

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Профессор философии Политехнического университета Виргинии Дэниел Хук представил исследование, в котором утверждает, что формулировка первого закона Исаака Ньютона была некорректно переведена с латыни на английский более трех столетий назад.

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Традиционно первый закон движения Ньютона в английском переводе звучит примерно так: "Тело остается в покое или равномерно движется, если на него не действует внешняя сила". Однако, по мнению Хука, латинский союз "nisi quatenus" не следует интерпретировать как "если", поскольку Ньютон имел в виду более широкий и универсальный принцип, ограничивающий движение всех тел.

В качестве альтернативы Хук предлагает следующие формулировки: "Каждое изменение состояния движения тела происходит под действием приложенных к нему сил" и "Тела ускоряются только под воздействием силы".

Исследователь отмечает, что большинство англоязычных ученых знакомы с трудами Ньютона именно в английском переводе, а не в оригинале. При этом сам Ньютон не видел первый перевод с ошибкой, так как он был опубликован уже после его смерти.

Работа Хука была опубликована в журнале "Philosophy of Science" еще в 2022 году. Позже его исследование привлекло внимание других изданий. На своем сайте Хук сообщил, что после широкого освещения в СМИ статья о первом законе Ньютона на "Википедии" получила соответствующее примечание. Кроме того, по его словам, будут внесены исправления как минимум в один школьный учебник.

Это открытие может изменить восприятие одного из фундаментальных законов физики и способствовать более точному пониманию наследия Исаака Ньютона.

Уточнения

Сэр Исаа́к Нью́то́н — английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей классической физики и математического анализа.

