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Ошибка перевода изменившая историю физики: новый взгляд на первый закон Ньютона

1:50
Наука

Профессор философии Политехнического университета Виргинии Дэниел Хук представил исследование, в котором утверждает, что формулировка первого закона Исаака Ньютона была некорректно переведена с латыни на английский более трех столетий назад.

Ошибка перевода изменившая историю физики: новый взгляд на первый закон Ньютона
Фото: https://wellcomeimages.org/indexplus/obf_images/6c/de/3e1360a22de0e37b4b8c5968aff0.jpg is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Традиционно первый закон движения Ньютона в английском переводе звучит примерно так: "Тело остается в покое или равномерно движется, если на него не действует внешняя сила". Однако, по мнению Хука, латинский союз "nisi quatenus" не следует интерпретировать как "если", поскольку Ньютон имел в виду более широкий и универсальный принцип, ограничивающий движение всех тел.

В качестве альтернативы Хук предлагает следующие формулировки: "Каждое изменение состояния движения тела происходит под действием приложенных к нему сил" и "Тела ускоряются только под воздействием силы".

Исследователь отмечает, что большинство англоязычных ученых знакомы с трудами Ньютона именно в английском переводе, а не в оригинале. При этом сам Ньютон не видел первый перевод с ошибкой, так как он был опубликован уже после его смерти.

Работа Хука была опубликована в журнале "Philosophy of Science" еще в 2022 году. Позже его исследование привлекло внимание других изданий. На своем сайте Хук сообщил, что после широкого освещения в СМИ статья о первом законе Ньютона на "Википедии" получила соответствующее примечание. Кроме того, по его словам, будут внесены исправления как минимум в один школьный учебник.

Это открытие может изменить восприятие одного из фундаментальных законов физики и способствовать более точному пониманию наследия Исаака Ньютона.

Уточнения

Сэр Исаа́к Нью́то́н — английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей классической физики и математического анализа.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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