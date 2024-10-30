Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разумная борьба с муравьями: гуманные способы защиты дачи
Малышева предупреждает: жир на животе как новый эндокринный орган
Осенний рецепт тыквенного супа, который вас согреет в холодное время
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Собаки с характером: породы, которые вам не покорятся
Как визуально разделить кухню и гостиную: креативные решения
6 простых способов разморозить замерзшую в бачке автомобиля омывайку
Почему ногти становятся ломкими и расслаиваются у женщин старше 40 лет: дело в возрасте?
Садальский рассказал о детстве в детском доме: после похорон мамы мы оказались в интернате

Эксперты рассказали, как продлить срок службы батареи смартфона и избежать ненужного износа

1:21
Наука » Технологии

Многие привычные действия со смартфоном оказываются не такими уж безобидными, как может показаться. Специалисты Роскачества дали рекомендации, которые помогут продлить срок службы аккумулятора и самого устройства.

Эксперты рассказали, как продлить срок службы батареи смартфона и избежать ненужного износа
Фото: freepik.com by ansiia, PDM

Одним из распространённых заблуждений является мнение, что можно не выключать Wi-Fi, даже если смартфон в этот момент не используется. Оказалось, что беспроводные сети ощутимо разряжают батарею, особенно если оставить включёнными мобильный интернет и Bluetooth. Эксперты советуют отключать их, когда в них нет необходимости, — это продлит жизнь батарее.

Второе заблуждение связано с зарядкой батареи: многие считают, что её нужно заряжать до 100% и разряжать до полного нуля. Однако современные аккумуляторы лучше не доводить до 100%, но и не разряжать ниже 20%, поскольку это ускоряет износ.

Третья распространённая ошибка — установка лишних приложений, в том числе всевозможных «ускорителей системы». На практике такие программы часто засоряют память устройства и агрессивно выгружают важные процессы из оперативной памяти. Вместо этого специалисты рекомендуют вручную очищать память от ненужных файлов, не полагаясь на сторонние приложения.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Новости спорта
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера Аудио 
Психологи объяснили, почему мы не нравимся себе на фотографиях
Наука и техника
Психологи объяснили, почему мы не нравимся себе на фотографиях Аудио 
Под какие культуры нельзя вносить золу
Садоводство, цветоводство
Под какие культуры нельзя вносить золу Аудио 
Популярное
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России

Генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке сообщил, что Игры дружбы могут пройти не в России, а в другой стране БРИКС. Он отметил, что всё зависит от изменения геополитической ситуации: если она останется неизменной, соревнования перенесут на 2026 год.

Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Под какие культуры нельзя вносить золу
Под какие культуры нельзя вносить золу
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Последние материалы
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Осенний рецепт тыквенного супа, который вас согреет в холодное время
Собаки с характером: породы, которые вам не покорятся
Как визуально разделить кухню и гостиную: креативные решения
6 простых способов разморозить замерзшую в бачке автомобиля омывайку
Почему ногти становятся ломкими и расслаиваются у женщин старше 40 лет: дело в возрасте?
Садальский рассказал о детстве в детском доме: после похорон мамы мы оказались в интернате
Журова предлагает Коу вернуть медали Олимпиады-80
Полное беззаконие: нелегальные гонки устроили прямо на улицах этого американского города
Сделано в России: Путин поручил разработать программу продвижения национальных брендов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.