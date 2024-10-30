Эксперты рассказали, как продлить срок службы батареи смартфона и избежать ненужного износа

Многие привычные действия со смартфоном оказываются не такими уж безобидными, как может показаться. Специалисты Роскачества дали рекомендации, которые помогут продлить срок службы аккумулятора и самого устройства.
Одним из распространённых заблуждений является мнение, что можно не выключать Wi-Fi, даже если смартфон в этот момент не используется. Оказалось, что беспроводные сети ощутимо разряжают батарею, особенно если оставить включёнными мобильный интернет и Bluetooth. Эксперты советуют отключать их, когда в них нет необходимости, — это продлит жизнь батарее.
Второе заблуждение связано с зарядкой батареи: многие считают, что её нужно заряжать до 100% и разряжать до полного нуля. Однако современные аккумуляторы лучше не доводить до 100%, но и не разряжать ниже 20%, поскольку это ускоряет износ.
Третья распространённая ошибка — установка лишних приложений, в том числе всевозможных «ускорителей системы». На практике такие программы часто засоряют память устройства и агрессивно выгружают важные процессы из оперативной памяти. Вместо этого специалисты рекомендуют вручную очищать память от ненужных файлов, не полагаясь на сторонние приложения.
Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства.
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