Эксперты рассказали, как продлить срок службы батареи смартфона и избежать ненужного износа

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Многие привычные действия со смартфоном оказываются не такими уж безобидными, как может показаться. Специалисты Роскачества дали рекомендации, которые помогут продлить срок службы аккумулятора и самого устройства.

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Одним из распространённых заблуждений является мнение, что можно не выключать Wi-Fi, даже если смартфон в этот момент не используется. Оказалось, что беспроводные сети ощутимо разряжают батарею, особенно если оставить включёнными мобильный интернет и Bluetooth. Эксперты советуют отключать их, когда в них нет необходимости, — это продлит жизнь батарее.

Второе заблуждение связано с зарядкой батареи: многие считают, что её нужно заряжать до 100% и разряжать до полного нуля. Однако современные аккумуляторы лучше не доводить до 100%, но и не разряжать ниже 20%, поскольку это ускоряет износ.

Третья распространённая ошибка — установка лишних приложений, в том числе всевозможных «ускорителей системы». На практике такие программы часто засоряют память устройства и агрессивно выгружают важные процессы из оперативной памяти. Вместо этого специалисты рекомендуют вручную очищать память от ненужных файлов, не полагаясь на сторонние приложения.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства.

