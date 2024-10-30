Учёные изучили связь между группой крови родителей и способностями детей

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные предполагают, что способности детей могут быть связаны с группой крови их родителей.

Фото: publicdomainpictures.net by Vera Kratochvil, PDM

Недавние исследования показали, что у детей, рождённых от родителей с первой группой крови, часто отмечаются творческие и гуманитарные наклонности. Такие дети могут проявлять талант в музыке, живописи и литературе, и у них есть потенциал для профессионального успеха в этих областях.

Дети, родители которых имеют вторую группу крови, обычно сильны в аналитике и критическом мышлении, что делает их более склонными к построению карьеры в точных науках. Им свойственна самостоятельность и продуманное отношение к решению задач.

Третья группа крови родителей указывает на врождённые творческие наклонности ребёнка, но такие дети нуждаются в поддержке, чтобы развить свои таланты. Часто они очень чувствительны и могут переключаться с одного увлечения на другое.

Также было обнаружено, что дети с родителями, обладающими четвёртой группой крови, чаще имеют хорошую физическую форму и потенциал для успеха в спорте. Учёные советуют родителям обратить внимание на развитие спортивных качеств у таких детей.

Важно отметить, что данные предварительные и требуют дальнейших проверок. На способности и развитие детей влияет множество факторов, таких как окружающая среда, воспитание и личностные особенности. Группа крови родителей — лишь один из возможных влияющих факторов.

Уточнения

Гру́ппа кро́ви — генетический обусловленный иммунологический признак крови.

