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Учёные изучили связь между группой крови родителей и способностями детей

1:35
Наука

Учёные предполагают, что способности детей могут быть связаны с группой крови их родителей.

Учёные изучили связь между группой крови родителей и способностями детей
Фото: publicdomainpictures.net by Vera Kratochvil, PDM

Недавние исследования показали, что у детей, рождённых от родителей с первой группой крови, часто отмечаются творческие и гуманитарные наклонности. Такие дети могут проявлять талант в музыке, живописи и литературе, и у них есть потенциал для профессионального успеха в этих областях.

Дети, родители которых имеют вторую группу крови, обычно сильны в аналитике и критическом мышлении, что делает их более склонными к построению карьеры в точных науках. Им свойственна самостоятельность и продуманное отношение к решению задач.

Третья группа крови родителей указывает на врождённые творческие наклонности ребёнка, но такие дети нуждаются в поддержке, чтобы развить свои таланты. Часто они очень чувствительны и могут переключаться с одного увлечения на другое.

Также было обнаружено, что дети с родителями, обладающими четвёртой группой крови, чаще имеют хорошую физическую форму и потенциал для успеха в спорте. Учёные советуют родителям обратить внимание на развитие спортивных качеств у таких детей.

Важно отметить, что данные предварительные и требуют дальнейших проверок. На способности и развитие детей влияет множество факторов, таких как окружающая среда, воспитание и личностные особенности. Группа крови родителей — лишь один из возможных влияющих факторов.

Уточнения

Гру́ппа кро́ви — генетический обусловленный иммунологический признак крови.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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