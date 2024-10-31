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Легенда криминалистики: история первого детектора лжи

3:05
Наука

В Древнем Китае существовал необычный метод выявления лжи: подозреваемому давали горсть сырого риса, и если рис оставался сухим, это считалось признаком вины.

Легенда криминалистики: история первого детектора лжи
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sherkiya Wedgeworth is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Считалось, что волнение приводит к сухости во рту, поэтому такой тест часто заканчивался обвинением, а иногда и суровым наказанием.

Идея о том, что ложь вызывает физиологические изменения, была привлекательной и вдохновила учёных XX века на попытки создать более точный способ разоблачения лжецов.

В 1920-х годах, на фоне запрета на алкоголь и всплеска преступности в США, полиция искала новые методы борьбы с преступностью.

В Чикаго, по слухам, действовало более 1300 банд. Полицейские часто прибегали к насилию, чтобы добиться признания: подозреваемых избивали, лишали сна и использовали другие жестокие методы допроса.

Чтобы остановить эти злоупотребления, полицейский реформатор Август Воллмер предложил заменить их научными методами.

В 1920 году в полицейское управление Беркли пришёл Джон А. Ларсон - выпускник Калифорнийского университета, который вскоре решил создать точный и безопасный способ выявления лжи.

Ларсон был впечатлён экспериментами психолога Уильяма Марстона, известного изобретением "Лассо истины" для Чудо-женщины, и посвятил много часов разработке прибора, способного регистрировать физиологические реакции.

Его устройство, названное кардио-пневмо-психограммой, измеряло изменения в пульсе, дыхании и кровяном давлении. В отличие от

К весне 1921 года Ларсон представил устройство, позже известное как полиграф. Журналисты сразу же окрестили его "детектором лжи", восхищаясь его возможностями.

Однако сам Ларсон быстро понял, что прибор не идеален: результаты часто были ошибочными, и суды отказывались принимать их в качестве доказательств.

В 1923 году Апелляционный суд США признал полиграф ненадёжным.

Несмотря на это, полиграф получил широкое распространение. Его использовали во время холодной войны для выявления коммунистов и гомосексуалов среди госслужащих, что привело к увольнению многих невиновных людей.

Ларсон, разочаровавшись в своём изобретении, назвал его "чудовищем Франкенштейна". В 1988 году в США частным работодателям запретили требовать прохождения полиграфа, хотя некоторые государственные структуры продолжают использовать его для проверки сотрудников.

Сегодня оригинальный полиграф Ларсона хранится в Смитсоновском институте и является частью выставки "Криминалистическая наука под судом". Долгое время он был заброшен, но был восстановлен к 2024 году благодаря усилиям реставраторов.

Уточнения

Полигра́ф, или детектор лжи — техническое средство, используемое при проведении инструментальных психофизиологических исследований, предназначенном для оценки достоверности сообщённой информации.
 

Уильям Моултон Марстон (англ. William Moulton Marston; 9 мая 1893 — 2 мая 1947) — американский психолог, теоретик феминизма, изобретатель и автор комиксов, известнейший из которых про «Чудо-женщину», которые были внесены в Зал славы Премии Айснэра[en] в 2006 году.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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