Тайна старения мозга раскрыта: результаты исследования удивили учёных

Новое исследование, показало, что забывчивость с возрастом — проблема не только людей, но и плодовых мушек.
В их мозге, как и в человеческом, с возрастом накапливается белок F-актин, что замедляет процессы очистки клеток и ухудшает когнитивные функции.
Учёные обнаружили, что накопление этого белка блокирует процесс аутофагии, который отвечает за удаление повреждённых или ненужных компонентов клеток.
Это приводит к ухудшению нейронных функций и снижению способности к обучению и запоминанию.
Команда исследователей под руководством Дэвида Уокера профессора из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провела генетические эксперименты на плодовых мушках.
Они смогли уменьшить накопление F-актина в стареющих нейронах, что позволило сохранить клеточный метаболизм и увеличить продолжительность жизни мух примерно на 30%.
Один из задействованных генов, Fhos, помогает регулировать образование F-актина, и, снизив его экспрессию, учёные предотвратили накопление этого белка в мозге.
Исследователи также обнаружили, что предотвращение накопления F-актина сохраняет активность аутофагии, улучшая состояние мозга и когнитивные способности.
Плодовые мушки не только прожили дольше, но и сохранили свои навыки обучения и запоминания.
Эти результаты вселяют надежду на то, что в будущем подобные подходы смогут замедлить старение и у людей.
Актин — глобулярный белок, из которого образованы микрофиламенты — один из основных компонентов цитоскелета эукариотических клеток.
Плодо́вые му́шки (лат. Drosophilidae) — семейство насекомых из отряда двукрылых (Diptera), включает 4002 вида, и известны как одни из самых стойких к радиации насекомых.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.