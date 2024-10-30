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Тайна старения мозга раскрыта: результаты исследования удивили учёных

1:34
Наука

Новое исследование, показало, что забывчивость с возрастом — проблема не только людей, но и плодовых мушек.

Тайна старения мозга раскрыта: результаты исследования удивили учёных
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Free_3D_Illustration_Of_A_Mental_Health_Conceptual_Image_By_Quince_Media_09.jpg by Quince Media

В их мозге, как и в человеческом, с возрастом накапливается белок F-актин, что замедляет процессы очистки клеток и ухудшает когнитивные функции.

Учёные обнаружили, что накопление этого белка блокирует процесс аутофагии, который отвечает за удаление повреждённых или ненужных компонентов клеток.

Это приводит к ухудшению нейронных функций и снижению способности к обучению и запоминанию.

Команда исследователей под руководством Дэвида Уокера профессора из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провела генетические эксперименты на плодовых мушках.

Они смогли уменьшить накопление F-актина в стареющих нейронах, что позволило сохранить клеточный метаболизм и увеличить продолжительность жизни мух примерно на 30%.

Один из задействованных генов, Fhos, помогает регулировать образование F-актина, и, снизив его экспрессию, учёные предотвратили накопление этого белка в мозге.

Исследователи также обнаружили, что предотвращение накопления F-актина сохраняет активность аутофагии, улучшая состояние мозга и когнитивные способности.

Плодовые мушки не только прожили дольше, но и сохранили свои навыки обучения и запоминания.

Эти результаты вселяют надежду на то, что в будущем подобные подходы смогут замедлить старение и у людей.

Уточнения

Актин — глобулярный белок, из которого образованы микрофиламенты — один из основных компонентов цитоскелета эукариотических клеток. 

Плодо́вые му́шки (лат. Drosophilidae) — семейство насекомых из отряда двукрылых (Diptera), включает 4002 вида, и известны как одни из самых стойких к радиации насекомых.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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