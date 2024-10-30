Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как всегда поддерживать плиту в чистоте: вам помогут эти простые советы
Щавель: секреты роста и сбора урожая от экспертов
Вкуснейшая добавка к мясным, овощным блюдам и свежему хлебу: готовим соус из огурцов
Поведение кошек: как различать их радость и страх
Замороженные пенсионные накопления до 412 тысяч рублей: как их можно будет получить в 2025 году
Как избавиться от секущихся кончиков волос: простые и действенные рекомендации
2 ундециллиона рублей: российские телеканалы предъявили Google счёт с 36 нулями
Кубок России по фитнес-аэробике пройдет в Москве
14 простых способов контролировать питание и не переедать

Древний город Майя, скрывавшийся столетиями, обнаружен благодаря лазерам

1:55
Наука

Лазерные исследования открыли новый многовековой город майя на полуострове Юкатан в Мексике.

Древний город Майя, скрывавшийся столетиями, обнаружен благодаря лазерам
Фото: Openverse by Tracy Uselton, CC BY 2.0

Около 6 674 древних сооружений, включая пирамиды, подобные Чичен-Ице и Тикалю, были обнаружены с помощью технологий лидарной съёмки, результаты которой опубликованы 29 октября в журнале Antiquity.

С развитием лидарных технологий удалось значительно расширить возможности обнаружения древних поселений, но высокая стоимость оборудования остаётся серьёзным препятствием для многих исследователей, особенно для начинающих учёных.

Однако Люк Олд-Томас, археолог из Университета Северной Аризоны, главный автор исследования, нашёл решение: воспользоваться уже существующими лидарными картами, созданными для мониторинга содержания углерода в мексиканских лесах.

"Экологи и специалисты по лесному хозяйству уже использовали лидарные съёмки для изучения этих территорий", — комментирует археолог

Изучив доступные данные, команда Олд-Томаса обнаружила следы древнего города на территории восточной части центрального Кампече, ранее не исследованной археологами.

Среди ферм и современных дорог скрывались остатки крупного поселения, названного Валерианой в честь пресноводной лагуны неподалёку.

Этот город, относящийся к классическому периоду Майя (250-900 гг. н. э.), имеет все признаки политической столицы того времени: несколько храмовых пирамид, общественные площади, соединённые широкой дамбой, и площадку для игры в мяч.

Плотная застройка была обнаружена также на окружающих центральную часть холмах, где располагались террасы и жилые дома.

Это исследование стало первым, открывшим сооружения майя в восточной части Кампече.

Уточнения

Юката́н (исп. Yucatán) — полуостров в Центральной Америке, отделяющий Мексиканский залив от Карибского моря. Северную часть полуострова занимают мексиканские штаты Юкатан, Кампече и Кинтана-Роо (Ривьера Майя).

Ма́йя цивилизация Мезоамерики, известная благодаря своей письменности, искусству, архитектуре, математической и астрономической системам, большинство городов Майя достигло пика своего развития в классический период (250—900 годы н. э.). 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Под какие культуры нельзя вносить золу
Садоводство, цветоводство
Под какие культуры нельзя вносить золу Аудио 
Психологи объяснили, почему мы не нравимся себе на фотографиях
Наука и техника
Психологи объяснили, почему мы не нравимся себе на фотографиях Аудио 
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Еда и рецепты
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс. Мощь, точность и неуязвимость Дмитрий Плотников Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике? Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ
Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ
Последние материалы
Щавель: секреты роста и сбора урожая от экспертов
Древний город Майя, скрывавшийся столетиями, обнаружен благодаря лазерам
Вкуснейшая добавка к мясным, овощным блюдам и свежему хлебу: готовим соус из огурцов
Поведение кошек: как различать их радость и страх
Замороженные пенсионные накопления до 412 тысяч рублей: как их можно будет получить в 2025 году
Как избавиться от секущихся кончиков волос: простые и действенные рекомендации
2 ундециллиона рублей: российские телеканалы предъявили Google счёт с 36 нулями
Кубок России по фитнес-аэробике пройдет в Москве
14 простых способов контролировать питание и не переедать
Как правильно укрыть растения на зиму и избежать их вымерзания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.