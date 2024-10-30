Древний город Майя, скрывавшийся столетиями, обнаружен благодаря лазерам

Лазерные исследования открыли новый многовековой город майя на полуострове Юкатан в Мексике.
Около 6 674 древних сооружений, включая пирамиды, подобные Чичен-Ице и Тикалю, были обнаружены с помощью технологий лидарной съёмки, результаты которой опубликованы 29 октября в журнале Antiquity.
С развитием лидарных технологий удалось значительно расширить возможности обнаружения древних поселений, но высокая стоимость оборудования остаётся серьёзным препятствием для многих исследователей, особенно для начинающих учёных.
Однако Люк Олд-Томас, археолог из Университета Северной Аризоны, главный автор исследования, нашёл решение: воспользоваться уже существующими лидарными картами, созданными для мониторинга содержания углерода в мексиканских лесах.
"Экологи и специалисты по лесному хозяйству уже использовали лидарные съёмки для изучения этих территорий", — комментирует археолог
Изучив доступные данные, команда Олд-Томаса обнаружила следы древнего города на территории восточной части центрального Кампече, ранее не исследованной археологами.
Среди ферм и современных дорог скрывались остатки крупного поселения, названного Валерианой в честь пресноводной лагуны неподалёку.
Этот город, относящийся к классическому периоду Майя (250-900 гг. н. э.), имеет все признаки политической столицы того времени: несколько храмовых пирамид, общественные площади, соединённые широкой дамбой, и площадку для игры в мяч.
Плотная застройка была обнаружена также на окружающих центральную часть холмах, где располагались террасы и жилые дома.
Это исследование стало первым, открывшим сооружения майя в восточной части Кампече.
Юката́н (исп. Yucatán) — полуостров в Центральной Америке, отделяющий Мексиканский залив от Карибского моря. Северную часть полуострова занимают мексиканские штаты Юкатан, Кампече и Кинтана-Роо (Ривьера Майя).
Ма́йя — цивилизация Мезоамерики, известная благодаря своей письменности, искусству, архитектуре, математической и астрономической системам, большинство городов Майя достигло пика своего развития в классический период (250—900 годы н. э.).
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.