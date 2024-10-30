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Эмоции в сети: как ИИ раскрывает тонкие чувства пользователей

2:44
Наука

Исследователи традиционно использовали анализ тональности для оценки текстов: этот метод позволяет делить их на положительные, отрицательные и нейтральные.

Эмоции в сети: как ИИ раскрывает тонкие чувства пользователей
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

Хотя такой подход интуитивно понятен, он имеет серьёзные ограничения, поскольку эмоции человека более многогранны.

Так, например, гнев и разочарование относятся к негативным эмоциям, но вызывают разные реакции — особенно в бизнесе, где разъярённый клиент может оказать более сильное воздействие, чем просто

Чтобы преодолеть эти ограничения, была разработана модель искусственного интеллекта, способная распознавать конкретные эмоции — радость, гнев, грусть и отвращение — в сообщениях.

Согласно результатам исследования, эмоции, выраженные в социальных сетях, могут отражать общее отношение к конкретным некоммерческим организациям, что напрямую влияет на уровень пожертвований.

Используемая модель, основанная на трансферном обучении с помощью трансформеров, предварительно обучалась на огромных массивах данных в Google.

Модель прошла дообучение на наборе из более чем 3,6 млн предложений, в которых были зафиксированы самооценки эмоций, а также на дополнительных 60 000 предложениях.

Такой комплексный подход позволил модели улавливать более широкий спектр эмоций. Так, например, при анализе поста с текстом "Начинать утро в школе — это самое лучшее!" модель распознает радость как доминирующую эмоцию.

В случае новости о потере близких эмоцией будет грусть. В итоге модель достигла точности в 84% при распознавании эмоций в тексте — результат. Эти данные имеют большое значение для сфер маркетинга, здравоохранения и образования.

Возможность распознавать эмоции в сети помогает организациям и компаниям более эффективно реагировать на потребности и ожидания людей, ориентируясь на их эмоциональные реакции.

Например, использование грусти в рекламных сообщениях повышает вероятность пожертвований, а гнев стимулирует действия против.

Интеграция эмоций с другими источниками данных, такими как мимика и голос, станет следующим прорывом, позволив ИИ не только "читать" написанное, но и понимать, что чувствует пользователь.

Однако это влечёт за собой серьёзные этические вопросы: если ИИ сможет считывать наши эмоции, как обеспечить конфиденциальность и предотвратить злоупотребления?

Ответы на эти вопросы особенно важны на фоне стремительного развития технологий.

Уточнения

Эмо́ция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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