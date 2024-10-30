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Ежи оказались на грани вымирания: во всём виноват человек

1:15
Наука

Ежи попали в список видов, которым угрожает вымирание, согласно Международному союзу охраны природы.

Ежи оказались на грани вымирания: во всём виноват человек
Фото: commons.wikimedia.org by Lars Karlsson (Keqs), CC BY 3.0

За последние десять лет численность этих животных в Европе снизилась на 16-33%, что вызвано, в первую очередь, быстрыми темпами урбанизации, разрушающей природные местообитания ежей. Автомобили, которыми часто наезжают на животных, и химические пестициды в сельском хозяйстве также способствуют снижению популяции. Поскольку ежи питаются насекомыми, отравленными химическими веществами, они становятся жертвами этого воздействия, что еще больше усугубляет угрозу их вымирания.

Экологи и защитники природы обращают внимание на необходимость поддержания экосистем для ежей: гражданам рекомендуется создавать более проходимые для животных пространства, оставляя зазоры в заборах между садами и избегать использования пестицидов в домашних хозяйствах. Эти простые меры помогут ежам свободно передвигаться и снизят риск их гибели.

Ученые подчеркивают, что сохранение численности ежей является важной частью охраны биоразнообразия и природного баланса в городской среде.

Уточнения

Ежо́вые (лат. Erinaceidae) — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных (Eulipotyphla, или Lipotyphla).

Вымирание — явление в биологии и экологии, заключающееся в исчезновении (смерти) всех представителей определённого биологического вида или таксона.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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