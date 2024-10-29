Учёные объяснили природу мистического облака над плато Тайери

На юге Новой Зеландии вот уже более века наблюдается появление необычного облака, которое местные жители прозвали "питомцем Тайери" в честь плато, над которым оно регулярно формируется.

Фото: Peakpx is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal

Облако, напоминающее по форме НЛО, подолгу остается неподвижным в одном месте и затем растворяется. Это явление привлекло внимание как местных наблюдателей, так и ученых, а 7 сентября "питомца Тайери" зафиксировал спутник НАСА. На снимке отчетливо видна его вытянутая форма, расположившаяся вдоль скалистого горного хребта.

Как поясняют специалисты НАСА, речь идет о редких высотных лентикулярных облаках, которые образуются, когда воздушный поток сталкивается с горным массивом и устремляется вверх, создавая стоячую волну. В верхней части волны воздух охлаждается, превращаясь в водяной пар и формируя облако, которое способно надолго оставаться на одном месте. Такие облака отличаются особой устойчивостью к ветрам, но могут принимать причудливые формы, напоминающие сложенные друг на друга диски.

При этом полеты вблизи лентикулярных облаков могут быть опасны из-за локальной турбулентности, что вызывает интерес к "питомцу Тайери" не только среди любителей загадочных природных явлений, но и специалистов по авиационной безопасности.

Уточнения

О́блако — взвешенные в атмосфере продукты конденсации водяного пара, видимые на небе невооружённым глазом с поверхности Земли и околоземного космического пространства.



Плато́ (фр. plateau, от plat — «плоский») — возвышенная равнина с ровной или волнистой слабо разделённой поверхностью, ограниченная отчётливыми уступами от соседних равнинных пространств.

