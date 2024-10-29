Наскальные рисунки древности: в Южной Африке найден источник охры

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование ученых из Университета Миссури выявило местонахождение самой древней шахты по добыче охры, что позволило воссоздать исторический маршрут распространения этого природного пигмента среди древних сообществ.

Фото: РГО by Александр Заика, CC0

Шахта находится в Львиной пещере на территории Эсватини в Южной Африке. Охра, являясь одним из первых материалов, использовавшихся людьми, имела важное культурное и духовное значение, применялась для украшения артефактов, создания наскальных рисунков и личных украшений.

Для исследования использовали нейтронно-активационный анализ, который предполагает облучение небольших образцов охры нейтронами. При этом образцы становятся радиоактивными, испуская уникальную энергию. Ученые фиксируют ее с помощью гамма-спектрометрии, что позволяет сравнить геохимические отпечатки артефактов с материалами из шахты. Эта методика дала возможность выявить источники древних красителей и определить, что многие артефакты происходят из Львой пещеры.

Сравнение материалов охры с древними артефактами позволяет ученым изучить изменения в выборе сырья и связать их с культурными и торговыми процессами, происходившими в период от 2000 до 40 000 лет назад.

Результаты показали, что охра была значимым элементом обмена, а ее добыча и распространение отразили долгие культурные связи между сообществами.

Уточнения

Пещерная живопись называется наскальной живописью — изображения в пещерах, выполненные людьми эпохи палеолита, один из видов первобытного искусства.



Ю́жная А́фрика — регион, занимающий южную часть Африканского континента.

