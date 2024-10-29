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Наскальные рисунки древности: в Южной Африке найден источник охры

1:33
Наука

Исследование ученых из Университета Миссури выявило местонахождение самой древней шахты по добыче охры, что позволило воссоздать исторический маршрут распространения этого природного пигмента среди древних сообществ.

Наскальные рисунки древности: в Южной Африке найден источник охры
Фото: РГО by Александр Заика, CC0

Шахта находится в Львиной пещере на территории Эсватини в Южной Африке. Охра, являясь одним из первых материалов, использовавшихся людьми, имела важное культурное и духовное значение, применялась для украшения артефактов, создания наскальных рисунков и личных украшений.

Для исследования использовали нейтронно-активационный анализ, который предполагает облучение небольших образцов охры нейтронами. При этом образцы становятся радиоактивными, испуская уникальную энергию. Ученые фиксируют ее с помощью гамма-спектрометрии, что позволяет сравнить геохимические отпечатки артефактов с материалами из шахты. Эта методика дала возможность выявить источники древних красителей и определить, что многие артефакты происходят из Львой пещеры.

Сравнение материалов охры с древними артефактами позволяет ученым изучить изменения в выборе сырья и связать их с культурными и торговыми процессами, происходившими в период от 2000 до 40 000 лет назад.

Результаты показали, что охра была значимым элементом обмена, а ее добыча и распространение отразили долгие культурные связи между сообществами.

Уточнения

Пещерная живопись называется наскальной живописью — изображения в пещерах, выполненные людьми эпохи палеолита, один из видов первобытного искусства.

Ю́жная А́фрика — регион, занимающий южную часть Африканского континента.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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