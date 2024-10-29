Самый короткий вальс Шопена найден среди рукописей музея Нью-Йорка

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2019 году в библиотеке и музее Моргана в Нью-Йорке был найден неизвестный ранее вальс Фредерика Шопена — первое новое произведение композитора, обнаруженное с 1930-х годов.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PICT2105_The_Beat_Goes_On_-_Flickr_-_Prophet_And_Poet.jpg by Prophet And Poet

Рукопись, состоящая всего из 24 тактов, привлекла внимание своей необычной краткостью: её исполнение занимает около минуты, что делает её самым коротким из известных вальсов Шопена.

Заместитель куратора музыкальных рукописей Робинсон Макклеллан наткнулся на рукопись при работе с коллекцией Артура Сатца, когда нашёл небольшую страницу с пометками "Вальс" и "Шопен". Подлинность рукописи была подтверждена анализом бумаги, почерка и стиля музыки, характерного для работ Шопена начала 1830-х годов. Произведение начинается с угрюмых аккордов, переходящих в меланхоличную мелодию, что делает его уникальным среди других вальсов композитора.

Исследователи предполагают, что эта миниатюра могла быть написана для одного из салонных выступлений или подарена поклоннику, хотя вальс остался неподписанным, а имя Шопена добавлено чужой рукой.

Уточнения

Фридери́к Франци́шек Шопе́н (1 марта (по не уточнённым данным 22 февраля) 1810, деревня Желязова-Воля, близ Варшавы, Варшавское герцогство — 17 октября 1849, Париж, Франция) — польский композитор и пианист, творческая деятельность которого почти полностью посвящена фортепиано.



Вальс (через фр. valse, от нем. Walzer «кружиться, выкручивать ногами в танце») — парный танец в трёхдольных музыкальных размерах и умеренно-быстром темпе, представляющий собой плавное кружение в сочетании с поступательным движением.

