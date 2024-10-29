Смертность среди женщин выше, чем у мужчин после хирургического вмешательства

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Недавнее исследование показало, что осложнения после серьёзных операций на сердце у женщин выявляются значительно позже, чем у мужчин, что приводит к более высокой смертности среди женщин. Это явление, известное как "недостаточная помощь", стало предметом обсуждения в новом исследовании, опубликованном в журнале JAMA.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Enrique_Simonet_-_La_autopsia_-_1890.jpg by Enrique Simonet

Учёные проанализировали медицинские записи более 860 тысяч пациентов, перенёсших операции на сердце и сосудах с октября 2015 года по февраль 2020 года.

В исследовании рассматривались такие процедуры, как операция по ремонту аневризм, шунтирование сердца и замена сердечных клапанов. В целом около 15% пациентов столкнулись с осложнениями после операций, однако среди женщин уровень смертности составил почти 11%, в то время как среди мужчин — 8,6%.

Исследователи пришли к выводу, что различие в показателях связано с задержками в выявлении и лечении осложнений у женщин, таких как сердечные приступы, тромбы в лёгких и другие серьёзные состояния.

Кардиохирург из медицинского центра Weill Cornell Марио Гаудино (Mario Gaudino) охарактеризовал это исследование как "пробуждение" для медицины в отношении игнорируемых различий между полами в исходах после операций.

Интересно, что женщины в исследовании чаще получали помощь в учебных и крупных медицинских учреждениях, однако более высокий уровень смертности наблюдался независимо от типа больницы.

Хотя исследование не даёт окончательных ответов на вопросы о причинах различий, среди возможных факторов упоминаются предвзятости в отношении женщин, что может приводить к задержкам в диагностике и лечении. Кроме того, недостаток понимания особенностей женского организма также может повлиять на результаты.

Уточнения

Кардиохирурги́я (от καρδία «сердце»), называемая иногда сердечно-сосудистая хирургия, в США также кардиоторакальная хирургия — оперативное лечение патологии сердечно-сосудистой системы с использованием достижений хирургии и кардиологии.

