Смертность среди женщин выше, чем у мужчин после хирургического вмешательства

Недавнее исследование показало, что осложнения после серьёзных операций на сердце у женщин выявляются значительно позже, чем у мужчин, что приводит к более высокой смертности среди женщин. Это явление, известное как "недостаточная помощь", стало предметом обсуждения в новом исследовании, опубликованном в журнале JAMA.
Учёные проанализировали медицинские записи более 860 тысяч пациентов, перенёсших операции на сердце и сосудах с октября 2015 года по февраль 2020 года.
В исследовании рассматривались такие процедуры, как операция по ремонту аневризм, шунтирование сердца и замена сердечных клапанов. В целом около 15% пациентов столкнулись с осложнениями после операций, однако среди женщин уровень смертности составил почти 11%, в то время как среди мужчин — 8,6%.
Исследователи пришли к выводу, что различие в показателях связано с задержками в выявлении и лечении осложнений у женщин, таких как сердечные приступы, тромбы в лёгких и другие серьёзные состояния.
Кардиохирург из медицинского центра Weill Cornell Марио Гаудино (Mario Gaudino) охарактеризовал это исследование как "пробуждение" для медицины в отношении игнорируемых различий между полами в исходах после операций.
Интересно, что женщины в исследовании чаще получали помощь в учебных и крупных медицинских учреждениях, однако более высокий уровень смертности наблюдался независимо от типа больницы.
Хотя исследование не даёт окончательных ответов на вопросы о причинах различий, среди возможных факторов упоминаются предвзятости в отношении женщин, что может приводить к задержкам в диагностике и лечении. Кроме того, недостаток понимания особенностей женского организма также может повлиять на результаты.
Кардиохирурги́я (от καρδία «сердце»), называемая иногда сердечно-сосудистая хирургия, в США также кардиоторакальная хирургия — оперативное лечение патологии сердечно-сосудистой системы с использованием достижений хирургии и кардиологии.
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