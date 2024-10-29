В джунглях Мексики нашли доселе неизвестный город майя

Археологи из Университета Северной Аризоны совместно с Университетом Тулейна, Национальным институтом антропологии и истории Мексики и Национальным центром лазерного картографирования Университета Хьюстона обнаружили тысячи неизвестных сооружений цивилизации майя в лесах Кампече, Мексика.
Благодаря использованию лидара, ученые выявили остатки большого города с пирамидами, сельскими поселениями и церемониальными комплексами, что значительно расширяет представления о размерах цивилизации майя. Это открытие, опубликованное в журнале Antiquity, показывает, что цивилизация майя была более сложной и разветвленной, чем предполагалось ранее.
Технология лидара помогла преодолеть ограничения традиционных методов археологии, позволяя изучать труднодоступные регионы без непосредственного воздействия на окружающую среду.
Археологи подчеркивают, что многие древние города майя, с их разнообразными планировками — от эгалитарных до стратифицированных, могут предложить ценные модели для современного градостроительства, особенно в условиях высокой плотности населения и экологических вызовов.
Следующий этап исследований будет сосредоточен на изучении новых участков, чтобы узнать больше о культуре, быте и архитектуре древней цивилизации.
Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.
Ма́йя — цивилизация Мезоамерики, известная благодаря своей письменности, искусству, архитектуре, математической и астрономической системам.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.