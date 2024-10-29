Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как уговорить детей есть овощи: несколько возможных вариантов
Секрет стройности японок: 14-дневная диета без соли и сахара
Тюльпаны и их идеальные компаньоны: примеры сочетаний
Самый короткий вальс Шопена найден среди рукописей музея Нью-Йорка
Легенда экрана и редкий экземпляр: черный DeLorean продан на аукционе
Превращаем тёмную комнату в светлое и просторное пространство
Согрейте себя вкусом детства: картофельная запеканка с фаршем
Подкормка жимолости: что нужно знать после сбора ягод
Экс-участница Ленинграда Коган о сотрудничестве Шнурова и Инстасамки: хуже уже не будет

В джунглях Мексики нашли доселе неизвестный город майя

Наука

Археологи из Университета Северной Аризоны совместно с Университетом Тулейна, Национальным институтом антропологии и истории Мексики и Национальным центром лазерного картографирования Университета Хьюстона обнаружили тысячи неизвестных сооружений цивилизации майя в лесах Кампече, Мексика.

В джунглях Мексики нашли доселе неизвестный город майя
Фото: Openverse by Tracy Uselton, CC BY 2.0

Благодаря использованию лидара, ученые выявили остатки большого города с пирамидами, сельскими поселениями и церемониальными комплексами, что значительно расширяет представления о размерах цивилизации майя. Это открытие, опубликованное в журнале Antiquity, показывает, что цивилизация майя была более сложной и разветвленной, чем предполагалось ранее.

Технология лидара помогла преодолеть ограничения традиционных методов археологии, позволяя изучать труднодоступные регионы без непосредственного воздействия на окружающую среду.

Археологи подчеркивают, что многие древние города майя, с их разнообразными планировками — от эгалитарных до стратифицированных, могут предложить ценные модели для современного градостроительства, особенно в условиях высокой плотности населения и экологических вызовов.

Следующий этап исследований будет сосредоточен на изучении новых участков, чтобы узнать больше о культуре, быте и архитектуре древней цивилизации.

Уточнения

Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.

Ма́йя — цивилизация Мезоамерики, известная благодаря своей письменности, искусству, архитектуре, математической и астрономической системам.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Новости спорта
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера Аудио 
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Еда и рецепты
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года Аудио 
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Наука и техника
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс. Мощь, точность и неуязвимость Дмитрий Плотников Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике? Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Спасаем черенки винограда: укоренение зимой, шаг за шагом
Спасаем черенки винограда: укоренение зимой, шаг за шагом
Последние материалы
Тюльпаны и их идеальные компаньоны: примеры сочетаний
Самый короткий вальс Шопена найден среди рукописей музея Нью-Йорка
Легенда экрана и редкий экземпляр: черный DeLorean продан на аукционе
Превращаем тёмную комнату в светлое и просторное пространство
Согрейте себя вкусом детства: картофельная запеканка с фаршем
Подкормка жимолости: что нужно знать после сбора ягод
В джунглях Мексики нашли доселе неизвестный город майя
Экс-участница Ленинграда Коган о сотрудничестве Шнурова и Инстасамки: хуже уже не будет
Собаки — верные спасатели от одиночества и уныния
Живописный греческий остров Родос страдает от нашествия нелегалов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.