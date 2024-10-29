В джунглях Мексики нашли доселе неизвестный город майя

Археологи из Университета Северной Аризоны совместно с Университетом Тулейна, Национальным институтом антропологии и истории Мексики и Национальным центром лазерного картографирования Университета Хьюстона обнаружили тысячи неизвестных сооружений цивилизации майя в лесах Кампече, Мексика.

Фото: Openverse by Tracy Uselton, CC BY 2.0

Благодаря использованию лидара, ученые выявили остатки большого города с пирамидами, сельскими поселениями и церемониальными комплексами, что значительно расширяет представления о размерах цивилизации майя. Это открытие, опубликованное в журнале Antiquity, показывает, что цивилизация майя была более сложной и разветвленной, чем предполагалось ранее.

Технология лидара помогла преодолеть ограничения традиционных методов археологии, позволяя изучать труднодоступные регионы без непосредственного воздействия на окружающую среду.

Археологи подчеркивают, что многие древние города майя, с их разнообразными планировками — от эгалитарных до стратифицированных, могут предложить ценные модели для современного градостроительства, особенно в условиях высокой плотности населения и экологических вызовов.

Следующий этап исследований будет сосредоточен на изучении новых участков, чтобы узнать больше о культуре, быте и архитектуре древней цивилизации.

Уточнения

Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.



Ма́йя — цивилизация Мезоамерики, известная благодаря своей письменности, искусству, архитектуре, математической и астрономической системам.

