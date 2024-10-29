Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как продлить жизнь собаки: открытие, которого мы все ждали
Как избежать ошибок в ремонте детской комнаты: 3 главных мифа
Когда хочется чего-то особенного: сырный суп с грибами и курицей
Как вырастить идеальную капусту: лучшие советы по подкормкам
Какие витамины жизненно необходимы, а какие просто миф
В России создают биопрепараты для увеличения урожайности без химии
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Осенний уход за локтями: как защитить кожу от сухости?
Продюсер объяснил падение гонораров в два раза солиста группы Ленинград

Редкая комета C/2024 S1 не пережила сближение с Солнцем

1:15
Наука

Комета C/2024 S1 (ATLAS), за которой ученые и астрономы по всему миру следили с большим интересом, разрушилась при сближении с Солнцем 28 октября 2024 года.

Редкая комета C/2024 S1 не пережила сближение с Солнцем
Фото: https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, CC BY 2.0

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, это произошло примерно в 10 утра по московскому времени. Он поделился информацией в своем Telegram-канале, уточнив, что разрушение кометы лишило наблюдателей возможности увидеть это редкое явление в небе.

Комета C/2024 S1 была обнаружена в январе 2023 года в китайской обсерватории Цзыцзиньшань, известной также как Пурпурная гора. Независимое подтверждение поступило спустя месяц от проекта ATLAS, который фиксировал объекты при помощи 50-см телескопа в Южной Африке. Комета привлекла внимание не только редкостью своего появления, но и уникальной траекторией, благодаря которой 12 октября 2024 года она прошла на минимальном расстоянии от Земли — 70 млн километров, по информации Московского планетария.

Уточнения

Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs — «волосатый», «косматый») — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения.

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей Галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Новости спорта
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера Аудио 
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Экономика и бизнес
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами Аудио 
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Авто
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс. Мощь, точность и неуязвимость Дмитрий Плотников Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике? Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Спасаем черенки винограда: укоренение зимой, шаг за шагом
Спасаем черенки винограда: укоренение зимой, шаг за шагом
Последние материалы
В России создают биопрепараты для увеличения урожайности без химии
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Осенний уход за локтями: как защитить кожу от сухости?
Продюсер объяснил падение гонораров в два раза солиста группы Ленинград
В Японии накажут иностранных туристов, устроивших танцы в вагоне поезда
Чечевица на грядке: королева бобовых и идеальный выбор для вашего стола
Какие продукты можно добавить в любой салат
Покупка дешевой незамерзайки может обернуться поездкой на медосвидетельствование
Как узнать возраст вашей собаки по новой формуле
Французский депутат обвиняет Евросоюз в бездействии: импорт украинской свёклы угрожает французским производителям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.