Редкая комета C/2024 S1 не пережила сближение с Солнцем

Комета C/2024 S1 (ATLAS), за которой ученые и астрономы по всему миру следили с большим интересом, разрушилась при сближении с Солнцем 28 октября 2024 года.
По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, это произошло примерно в 10 утра по московскому времени. Он поделился информацией в своем Telegram-канале, уточнив, что разрушение кометы лишило наблюдателей возможности увидеть это редкое явление в небе.
Комета C/2024 S1 была обнаружена в январе 2023 года в китайской обсерватории Цзыцзиньшань, известной также как Пурпурная гора. Независимое подтверждение поступило спустя месяц от проекта ATLAS, который фиксировал объекты при помощи 50-см телескопа в Южной Африке. Комета привлекла внимание не только редкостью своего появления, но и уникальной траекторией, благодаря которой 12 октября 2024 года она прошла на минимальном расстоянии от Земли — 70 млн километров, по информации Московского планетария.
Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs — «волосатый», «косматый») — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения.
Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей Галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.
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