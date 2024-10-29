Редкая комета C/2024 S1 не пережила сближение с Солнцем

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Комета C/2024 S1 (ATLAS), за которой ученые и астрономы по всему миру следили с большим интересом, разрушилась при сближении с Солнцем 28 октября 2024 года.

Фото: https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, CC BY 2.0

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, это произошло примерно в 10 утра по московскому времени. Он поделился информацией в своем Telegram-канале, уточнив, что разрушение кометы лишило наблюдателей возможности увидеть это редкое явление в небе.

Комета C/2024 S1 была обнаружена в январе 2023 года в китайской обсерватории Цзыцзиньшань, известной также как Пурпурная гора. Независимое подтверждение поступило спустя месяц от проекта ATLAS, который фиксировал объекты при помощи 50-см телескопа в Южной Африке. Комета привлекла внимание не только редкостью своего появления, но и уникальной траекторией, благодаря которой 12 октября 2024 года она прошла на минимальном расстоянии от Земли — 70 млн километров, по информации Московского планетария.

Уточнения

Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs — «волосатый», «косматый») — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения.



Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей Галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

