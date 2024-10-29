Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как продлить жизнь собаки: открытие, которого мы все ждали
Как избежать ошибок в ремонте детской комнаты: 3 главных мифа
Когда хочется чего-то особенного: сырный суп с грибами и курицей
Какие витамины жизненно необходимы, а какие просто миф
Как вырастить идеальную капусту: лучшие советы по подкормкам
В России создают биопрепараты для увеличения урожайности без химии
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Осенний уход за локтями: как защитить кожу от сухости?
Продюсер объяснил падение гонораров в два раза солиста группы Ленинград

Учёные предсказали будущее Земли через восемь миллиардов лет

2:03
Наука

Астрономы из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили планету, схожую по размерам с Землёй, вращающуюся вокруг белого карлика, который находится на расстоянии 4000 световых лет от нас.

Учёные предсказали будущее Земли через восемь миллиардов лет
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration

Исследование, проведённое при помощи телескопа Кек на Гавайях, предоставляет интересные прогнозы о возможной судьбе нашей солнечной системы. Белый карлик, масса которого составляет примерно половину массы Солнца, окружён планетой на орбите, вдвое превышающей расстояние от Земли до Солнца.

Руководитель исследования Кеминг Чжан, ранее аспирант Калифорнийского университета в Беркли, в статье для Nature Astronomy поделился деталями открытия. Через восемь миллиардов лет наше Солнце начнёт расширяться, превратится в красного гиганта и поглотит ближайшие планеты — Меркурий и Венеру. Уменьшение массы Солнца приведёт к ослаблению его гравитационного поля, и оставшиеся планеты сместятся на более удалённые орбиты. Когда внешние слои Солнца будут сброшены, останется лишь плотное ядро — белый карлик, сохраняющий массу звезды, но размером всего с планету.

По оценкам учёных, Земля будет пригодна для жизни ещё около миллиарда лет, после чего океаны испарятся под воздействием парникового эффекта, задолго до превращения Солнца в красного гиганта. Возможно, человечество найдёт убежище во внешней солнечной системе, где спутники Юпитера и Сатурна потенциально смогут стать океаническими планетами.

Обнаружение системы стало возможным благодаря эффекту микролинзирования: гравитационное поле далёкой системы, как линза, усилило свет от более удалённой звезды. С помощью телескопа Кек II учёные установили, что центральной звездой является именно белый карлик, так как видимого света от звезды не было зафиксировано.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём
Еда и рецепты
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём Аудио 
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Еда и рецепты
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес Аудио 
Моторист раскрыл простой способ узнать остаточную мощность автомобиля
Авто
Моторист раскрыл простой способ узнать остаточную мощность автомобиля Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс. Мощь, точность и неуязвимость Дмитрий Плотников Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике? Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Спасаем черенки винограда: укоренение зимой, шаг за шагом
Спасаем черенки винограда: укоренение зимой, шаг за шагом
Последние материалы
В России создают биопрепараты для увеличения урожайности без химии
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Осенний уход за локтями: как защитить кожу от сухости?
Продюсер объяснил падение гонораров в два раза солиста группы Ленинград
В Японии накажут иностранных туристов, устроивших танцы в вагоне поезда
Чечевица на грядке: королева бобовых и идеальный выбор для вашего стола
Какие продукты можно добавить в любой салат
Покупка дешевой незамерзайки может обернуться поездкой на медосвидетельствование
Как узнать возраст вашей собаки по новой формуле
Французский депутат обвиняет Евросоюз в бездействии: импорт украинской свёклы угрожает французским производителям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.