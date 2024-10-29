Учёные предсказали будущее Земли через восемь миллиардов лет

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Астрономы из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили планету, схожую по размерам с Землёй, вращающуюся вокруг белого карлика, который находится на расстоянии 4000 световых лет от нас.

Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration

Исследование, проведённое при помощи телескопа Кек на Гавайях, предоставляет интересные прогнозы о возможной судьбе нашей солнечной системы. Белый карлик, масса которого составляет примерно половину массы Солнца, окружён планетой на орбите, вдвое превышающей расстояние от Земли до Солнца.

Руководитель исследования Кеминг Чжан, ранее аспирант Калифорнийского университета в Беркли, в статье для Nature Astronomy поделился деталями открытия. Через восемь миллиардов лет наше Солнце начнёт расширяться, превратится в красного гиганта и поглотит ближайшие планеты — Меркурий и Венеру. Уменьшение массы Солнца приведёт к ослаблению его гравитационного поля, и оставшиеся планеты сместятся на более удалённые орбиты. Когда внешние слои Солнца будут сброшены, останется лишь плотное ядро — белый карлик, сохраняющий массу звезды, но размером всего с планету.

По оценкам учёных, Земля будет пригодна для жизни ещё около миллиарда лет, после чего океаны испарятся под воздействием парникового эффекта, задолго до превращения Солнца в красного гиганта. Возможно, человечество найдёт убежище во внешней солнечной системе, где спутники Юпитера и Сатурна потенциально смогут стать океаническими планетами.

Обнаружение системы стало возможным благодаря эффекту микролинзирования: гравитационное поле далёкой системы, как линза, усилило свет от более удалённой звезды. С помощью телескопа Кек II учёные установили, что центральной звездой является именно белый карлик, так как видимого света от звезды не было зафиксировано.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

