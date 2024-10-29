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Британские учёные выяснили, что с возрастом воробьи заводят меньше друзей

2:14
Наука

Команда учёных из Великобритании провела исследование на острове Ланди, изучив возраст, общительность и успех размножения местных воробьёв.

Британские учёные выяснили, что с возрастом воробьи заводят меньше друзей
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plocepasser_mahali_-Nairobi_Hill,_Nairobi,_Nairobi_Area,_Kenya_-male-8.jpg by 陈霆

Выяснилось, что, как и люди, пожилые воробьи имеют меньший круг общения по сравнению с молодыми. Молодые особи, вероятно, стремятся к социальным связям, поскольку это повышает их шансы на выживание и успешное размножение. Взрослые птицы, напротив, снижают свою социальную активность — для них социальные связи уже не так важны.

Результаты исследования могут пролить свет на природу одиночества среди пожилых людей и помочь в разработке мер по его преодолению. Работа опубликована в престижном журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences.

Существует мнение, что у пожилых людей меньше социальных контактов из-за их разборчивости в выборе окружения. К тому же, среди их сверстников становится меньше людей. Чтобы понять, справедлива ли эта закономерность для других видов, учёные сосредоточили внимание на изолированной популяции воробьёв на Ланди. Эти птицы живут в полной изоляции: ни одна особь не прилетает на остров и не покидает его. На протяжении шести лет команда отслеживала возраст воробьёв, их репродуктивные успехи и частоту общения.

Исследование показало, что количество социальных связей у воробьёв уменьшается с возрастом, так как давление эволюции на пожилых особей снижается. В то время как молодым птицам важно обзаводиться контактами для выживания и продолжения рода, у пожилых особей такой необходимости больше нет. По мнению учёных, это естественное одиночество не несёт вреда для их жизни.

"Изучение изменений в дружелюбии с возрастом у разных видов, включая воробьёв и людей, позволяет глубже понять механизмы социальной активности и помогает разрабатывать стратегии для уменьшения одиночества у пожилых людей", — отметила Джулия Шредер, ведущий автор исследования из Имперского колледжа Лондона.

Уточнения

Воробьи́ные (лат. Passeridae) — семейство небольших оседлых, реже кочевых, птиц из отряда воробьинообразных. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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