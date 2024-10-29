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Революционный подход к прогнозированию потребления электроэнергии в газовой отрасли от ученых УрФУ

2:42
Наука

Ученые из Уральского федерального университета (УрФУ) представили новаторскую методику краткосрочного прогнозирования потребления электроэнергии на предприятиях газовой отрасли. Это открытие ожидается способствовать повышению энергетической производительности, безопасности и экономии ресурсов на предприятиях.

Революционный подход к прогнозированию потребления электроэнергии в газовой отрасли от ученых УрФУ
Фото: panoramio.com by Ilya Makarov, CC BY 3.0

Специалисты Уральского энергетического института, часть УрФУ, наметили цель усовершенствовать энергоэффективность в газовой сфере, улучшив точность предсказаний по потреблению электричества. Основная задача состояла в создании методики, которая не только повышала бы точность прогнозов, но и предоставляла бы понятные для специалистов объяснения результатов, получаемых с помощью алгоритмов машинного обучения.

Предложенная система краткосрочного прогнозирования предполагает выравнивание расхода электроэнергии на предприятиях, что способствует оптимизации работы устройств собственной генерации и аккумулирования энергии. Это, в свою очередь, облегчает обслуживание и ремонт оборудования, а также способствует сокращению издержек на электроэнергию.

В основу методики легли алгоритмы машинного обучения, которые учитывают различные факторы, включая метеорологические и производственные условия, и их взаимосвязи. Алина Степанова, младший научный сотрудник лаборатории цифровых двойников в электроэнергетике УралЭНИН УрФУ, отметила, что несмотря на высокую эффективность таких моделей, их "черный ящик" остается непонятным для специалистов, что затрудняет их внедрение и может снизить безопасность системы в целом.

Использование мультиагентного подхода позволило декомпозировать производственные процессы и предоставить более детальное понимание взаимодействия между потреблением, генерацией и накоплением электроэнергии. Это направление исследования открыло путь к созданию более безопасных и эффективных систем управления энергопотреблением на предприятиях.

Практическое тестирование методики на компрессорной станции магистрального газопровода продемонстрировало ее способность значительно повысить точность краткосрочных прогнозов потребления электроэнергии. Это, в свою очередь, укрепило доверие экспертов к машинному обучению за счет внедрения интерпретируемого искусственного интеллекта.

Данный прорыв в области прогнозирования электропотребления открывает новые горизонты для оптимизации работы критически важной инфраструктуры в газовой индустрии, обещая существенные улучшения в области безопасности, эффективности и экономичности.

Уточнения

Машинное обучение — класс методов искусственного интеллекта, характерной чертой которых является не прямое решение задачи, а обучение за счёт применения решений множества схожих задач.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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