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В России создают биопрепараты для увеличения урожайности без химии

1:30
Наука

Российские ученые активно работают над созданием биопрепаратов, способных улучшать микробный состав почвы и тем самым снижать потери урожая на 15% и более.

В России создают биопрепараты для увеличения урожайности без химии
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эти разработки осуществляются в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ), которая стремится минимизировать влияние климатических стрессов на урожайность.

Снижение потерь достигается за счет того, что микроорганизмы, используемые в препаратах, повышают устойчивость растений к засухе, болезням и высокой температуре. Это особенно важно для сельскохозяйственных культур, таких как пшеница, что может позволить России дополнительно получать до 37 млн тонн зерна ежегодно, сообщает ТАСС.

По данным группы компаний Bionovatic, микроорганизмы, включенные в состав биопрепаратов, способствуют улучшению механизмов питания растений, укрепляют их корни, улучшают водозадерживающие свойства почвы и активизируют процессы азотофиксации. Это сокращает потребность в азотных удобрениях на 10-15%, что эквивалентно экономии более 300 тыс. тонн удобрений в год, которые могут быть экспортированы.

Замена химических средств защиты растений на биопрепараты также позволяет сократить углеродный след на 150 кг CO₂ на гектар посевов, что в перспективе оказывает положительное воздействие на экологию.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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