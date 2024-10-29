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Прорыв в лечении диабетической нейропатии: В ВолгГТУ создали инновационный анальгетик

2:43
Наука

Учёные Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ), в сотрудничестве с международной исследовательской группой, совершили значительный прорыв в терапии нейропатических болей, разработав уникальную молекулу, эффективно подавляющую болевой синдром при диабете. Это открытие особенно актуально, учитывая отсутствие на рынке аналогов с подобным действием.

Прорыв в лечении диабетической нейропатии: В ВолгГТУ создали инновационный анальгетик
Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, CC BY-SA 3.0

Нейропатические боли, в отличие от болей, вызванных внешними повреждениями, возникают из-за дисфункций нервной системы. Они часто являются спутниками серьёзных хронических заболеваний, таких как онкология и сахарный диабет, но могут также проявляться и у людей без явных патологий (до 7-8% населения).

Традиционные обезболивающие средства оказываются бессильны перед этим видом боли. Современная терапия нейропатических болей преимущественно опирается на антидепрессанты и серотонинергические ингибиторы, часто ухудшающие качество жизни пациентов.

Диабетическая нейропатия — распространённое и опасное осложнение сахарного диабета, существенно снижающее работоспособность и зачастую приводящее к тяжёлым, инвалидизирующим состояниям и летальному исходу. Отсутствие эффективных и безопасных лекарственных средств для борьбы с этим осложнением делает данное открытие особенно важным.

Объединённая команда учёных из ВолгГТУ, Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) и США синтезировала молекулу, демонстрирующую высокую эффективность в купировании нейропатической боли без развития побочных эффектов и привыкания.

В ходе экспериментов на животных, было доказано не только обезболивающее действие новой молекулы, но и её безопасность. Животные с искусственно вызванной диабетической нейропатией, получавшие разработанный препарат, показали значительное повышение болевого порога. При этом токсикологические исследования не выявили негативного воздействия на организм даже при высоких дозах (2000 мг/кг).

В настоящее время ведутся работы по усовершенствованию структуры молекулы для оптимизации её фармакокинетики — распределения в организме человека. Цель — создание препарата, удобного для перорального применения (в таблетках), а не только в виде инъекций, и обладающего уникальными свойствами, защищёнными патентом. Следующий этап — проведение клинических исследований с участием людей.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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