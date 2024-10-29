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Новая технология: в России нашли способ извлечения золота из отходов

0:58
Наука

Извлекать золото и другие ценные металлы можно из отходов. С таким предложением выступили специалисты Научно-образовательного центра (НОЦ) "Енисейская Сибирь". Об этом сообщает РИА Новости.

Новая технология: в России нашли способ извлечения золота из отходов
Фото: pxhere

"Сейчас промышленное содержание золота в руде — 2-4 грамма на тонну, в зависимости от региона и формы золота. Отвальные продукты золотоизвлекательных фабрик (ЗИФ) находятся в хвостохранилищах несколько десятков лет, в них содержание золота может доходить до 3-5 грамм на тонну", — заявила доцент кафедры обогащения полезных ископаемых Сибирского федерального университета (СФУ) Наталья Алгебраистова.

Согласно информации, предоставленной специалистами НОЦ, была создана технология для получения флотоконцентрата, которая позволяет эффективно и экономично извлекать драгоценные металлы из хвостохранилищ с минимальными рисками.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.
 

Руда́ — вид полезных ископаемых, природное минеральное образование, содержащее соединения полезных компонентов (минералов, металлов, органических веществ) в концентрациях, делающих извлечение этих компонентов экономически целесообразным.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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