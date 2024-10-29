Загадка древней мумии раскрыта благодаря компьютерному томографу

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

В чикагском музее естественной истории им. Филда (The Field Museum of Natural History) хранятся десятки древнеегипетских мумий. Одна из них более других долгое время интересовала египтологов. Теперь загадка Ченет-аа отчасти раскрыта благодаря мобильному компьютерному томографу, сообщает веб-портал 56orb.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deir_el-Medina-18-Grab_1-Sennedjem-Anubis-Mumie-1982-gje.jpg by Gerd Eichmann

Госпожа Ченет-аа (Chenet-aa) жила во времена ХХII династии, в Третий переходный период, приблизительно 3 тысячи лет назад. Для подготовки забальзамированного тела к загробной жизни был сооружён саркофаг, в который поместили тело покойницы с парой искусственных глаз. Исследователей всегда ставил в тупик вопрос, как труп египтянки оказался в цельном гробу, где отсутствовали всяческие швы и соединения?

Благодаря компьютерной томографии учёные не только узнали, что аристократка скончалась в возрасте 30-40 лет, хотя причину её смерти выяснить так и не удалось. Немногочисленные остатки зубов поражали своей изношенностью.

Теперь понятно, что в картонный короб она была помещена с использованием хитроумного процесса: тело располагалось вертикально, чтобы размягчённым влагой картоном его можно было обернуть. Положенное в отверстие задней части саркофага тело, затем запечатали и укрепили деревянной пластиной.

Ещё одна примечательная фигура в коллекции упомянутого музея — Харва (Harwa), привратник зернохранилища Древнего царства Египта, который также жил около трёх тысяч лет назад. Сканирование выявило, что несмотря на преклонный возраст (не менее 40 лет), на его позвоночнике нет следов чрезмерных физических нагрузок, его зубы хорошо сохранились, следовательно, он питался качественной пищей.

Уточнения

Третий переходный период в истории Древнего Египта (1077—656 годы до н. э., династии XXI—XXV).



XXII династия — одна из династий фараонов, правивших в Древнем Египте во время третьего переходного периода.



Музей естественной истории им Филда (The Field Museum of Natural History) — находится в г. Чикаго, Иллинойс, США, на ул. Лэйк-Шор-Драйв у озера Мичиган.

