Учёные нашли в глубоком космосе крупную молекулу, важную для зарождения жизни

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Канадские астрономы из Университета Британской Колумбии обнаружили в молекулярном облаке Тельца, на расстоянии 430 световых лет от Земли, одну из крупнейших молекул на основе углерода — пирен.

Фото: spacetelescope. org by European Space Agency, CC BY 4.0

Исследование, опубликованное в журнале Science, подчеркивает значимость этого соединения, так как пирен, состоящий из четырех плоских колец углерода, входит в число ключевых элементов, необходимых для зарождения жизни.

Пирен относится к полициклическим ароматическим углеводородам (ПАУ), которые составляют примерно 20% всего углерода во Вселенной.

В молекулярном облаке Тельца ПАУ образуются при экстремально низких температурах около -263°C, что контрастирует с условиями их образования на Земле, где они появляются при сжигании ископаемого топлива.

Астрономы подсчитали, что около 0,1% углерода в облаке Тельца приходится на пирен, что означает наличие огромного количества этих сложных молекул. Полученные данные углубляют понимание космической химии и условий, которые могут способствовать зарождению жизни.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος - "упорядоченность", "порядок") — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

