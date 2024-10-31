Учёные нашли в глубоком космосе крупную молекулу, важную для зарождения жизни

Канадские астрономы из Университета Британской Колумбии обнаружили в молекулярном облаке Тельца, на расстоянии 430 световых лет от Земли, одну из крупнейших молекул на основе углерода — пирен.
Исследование, опубликованное в журнале Science, подчеркивает значимость этого соединения, так как пирен, состоящий из четырех плоских колец углерода, входит в число ключевых элементов, необходимых для зарождения жизни.
Пирен относится к полициклическим ароматическим углеводородам (ПАУ), которые составляют примерно 20% всего углерода во Вселенной.
В молекулярном облаке Тельца ПАУ образуются при экстремально низких температурах около -263°C, что контрастирует с условиями их образования на Земле, где они появляются при сжигании ископаемого топлива.
Астрономы подсчитали, что около 0,1% углерода в облаке Тельца приходится на пирен, что означает наличие огромного количества этих сложных молекул. Полученные данные углубляют понимание космической химии и условий, которые могут способствовать зарождению жизни.
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