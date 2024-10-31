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Неожиданный эффект потепления: Европу ждет похолодание из-за Арктики

1:11
Наука

Норвежские ученые из Университета Тромсё выяснили, что таяние арктических льдов может вызвать значительное похолодание в Северной Европе. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, основано на данных последнего межледникового периода, который начался около 100 тыс. лет назад.

Неожиданный эффект потепления: Европу ждет похолодание из-за Арктики
Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, CC BY 2.0

В тот период температура Земли была выше, объемы льдов — меньше, а уровень моря значительно выше.

Северные моря между Гренландией и Норвегией играют важную роль в теплообмене океана, влияя на климат далеко за пределами своего региона. Моделирование показало, что таяние арктических льдов изменяет соленость и плотность воды, что нарушает океанические течения и перераспределяет теплые массы.

В исследовании ученые использовали данные из осадочных пород северных морей, анализируя их химические сигнатуры, чтобы воссоздать температурные и соленостные уровни прошлого.

По прогнозам, к 2050 году Арктика может достигнуть условий межледникового периода, что повлияет на климат Северной Европы.

Уточнения

А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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