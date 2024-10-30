Ученые выбрали системы для следующей миссии по поиску внеземной жизни

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа астрономов из Швейцарии, Франции и Нидерландов составила перечень планетных систем для поиска внеземной жизни с помощью Большого интерферометра для экзопланет (LIFE).

Фото: flickr.com by Deborah Lee Soltesz, PDM

Проект LIFE, разработка которого началась в 2017 году швейцарскими учеными из Высшей технологической школы Цюриха, представляет собой систему из пяти космических телескопов, которые планируется разместить на расстоянии 1,5 млн км от Земли в точке Лагранжа.

Телескопы LIFE будут использовать спектроскопию высокого разрешения, чтобы искать потенциально обитаемые миры, анализируя химический состав их атмосферы. Запуск миссии запланирован на 2030-е годы и будет направлен на изучение определенных звездных систем, где, по оценке ученых, могут существовать стабильные орбиты планет, подходящие для жизни.

В список для исследования включены одиночные и двойные звезды, так как вокруг них чаще обнаруживают стабильные орбитальные пути планет. При этом ученые исключили красные карлики, так как такие звезды излучают интенсивные рентгеновские вспышки, губительные для жизни.

Также было выделено около десяти "золотых целей" — систем с планетами, которые могут иметь атмосферу и находятся в идеальных условиях для наблюдения.

Уточнения

Внеземна́я жизнь (инопланетная жизнь) — гипотетическая жизнь, возникшая и существующая за пределами Земли.

