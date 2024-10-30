Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водителям рассказали, почему обкатку шипованных шин нужно проводить до морозов
Собаки и люди: как возраст влияет на восприятие эмоций питомцев
От закалки до подкормки: как подготовить рассаду к пересадке
Ученые рассказали о способности кошек влиять на хозяев
Ветеринар рассказал, как уберечь собаку от догхантеров
Алёна Водонаева рассказала, на кого на самом деле положил глаз рэпер Натан
Электронная торговля под давлением: государственная почтовая компания предлагает ввести изменения по доставке и хранению товаров
Идеи для выразительного декора стен
Кардиолог рассказала, как еда и алкоголь влияют на риск инсульта

Ученые выбрали системы для следующей миссии по поиску внеземной жизни

1:27
Наука

Международная группа астрономов из Швейцарии, Франции и Нидерландов составила перечень планетных систем для поиска внеземной жизни с помощью Большого интерферометра для экзопланет (LIFE).

Ученые выбрали системы для следующей миссии по поиску внеземной жизни
Фото: flickr.com by Deborah Lee Soltesz, PDM

Проект LIFE, разработка которого началась в 2017 году швейцарскими учеными из Высшей технологической школы Цюриха, представляет собой систему из пяти космических телескопов, которые планируется разместить на расстоянии 1,5 млн км от Земли в точке Лагранжа.

Телескопы LIFE будут использовать спектроскопию высокого разрешения, чтобы искать потенциально обитаемые миры, анализируя химический состав их атмосферы. Запуск миссии запланирован на 2030-е годы и будет направлен на изучение определенных звездных систем, где, по оценке ученых, могут существовать стабильные орбиты планет, подходящие для жизни.

В список для исследования включены одиночные и двойные звезды, так как вокруг них чаще обнаруживают стабильные орбитальные пути планет. При этом ученые исключили красные карлики, так как такие звезды излучают интенсивные рентгеновские вспышки, губительные для жизни.

Также было выделено около десяти "золотых целей" — систем с планетами, которые могут иметь атмосферу и находятся в идеальных условиях для наблюдения.

Уточнения

Внеземна́я жизнь (инопланетная жизнь) — гипотетическая жизнь, возникшая и существующая за пределами Земли.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём
Еда и рецепты
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём Аудио 
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Экономика и бизнес
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами Аудио 
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Еда и рецепты
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом
Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом
Последние материалы
Ученые рассказали о способности кошек влиять на хозяев
Ветеринар рассказал, как уберечь собаку от догхантеров
Алёна Водонаева рассказала, на кого на самом деле положил глаз рэпер Натан
Электронная торговля под давлением: государственная почтовая компания предлагает ввести изменения по доставке и хранению товаров
Идеи для выразительного декора стен
Кардиолог рассказала, как еда и алкоголь влияют на риск инсульта
Выявлен первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян в Британии
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы
Россия получила первую партию сливочного масла из Турции
Кляр: стоит ли готовить блюда в масле или лучше запекать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.