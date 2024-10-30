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Как дожди помогают океану поглощать миллионы тонн углерода каждый год

1:44
Наука

Канадские учёные из Университета Торонто создали платформу, позволяющую оценить влияние дождей на поглощение океаном углерода. Оказалось, что осадки увеличивают поглощение углекислого газа океаном на 5–7%, добавляя примерно 140–190 миллионов тонн CO2 в год. Это открытие было опубликовано в научном журнале Cell.

Как дожди помогают океану поглощать миллионы тонн углерода каждый год
Фото: Wikipedia by Mathyas Kurmann, PDM

Все началось с необычного эксперимента в Майами, где учёный Дэвид Хо установил два бассейна, чтобы исследовать, как дождь влияет на перемещение углерода между воздухом и водой.

Позже он продолжил исследование в лабораториях NASA и на экспедициях в Тихий океан, а его последние результаты стали основой глобальной оценки влияния дождя на океанские потоки углекислого газа.

Исследование показало три основных механизма, с помощью которых дождь увеличивает поглощение CO2: турбулентность, разбавление и мокрое осаждение. Турбулентность усиливает контакт морской воды с углеродом, разбавление изменяет концентрацию CO2 между воздухом и морем, а мокрое осаждение добавляет углекислый газ в океан.

Эффект от дождей особенно заметен в тропических и штормовых регионах и может возрасти с изменением климата.

Исследование возглавила Летиция Парк из Университета Сорбонны, которая отметила, что такое влияние дождей на поглощение углерода океаном сопоставимо с глобальным дисбалансом углеродного бюджета.

Команда считает, что их анализ поможет лучше моделировать углеродные потоки между атмосферой и океаном.

Уточнения

Мирово́й океа́н — основная часть гидросферы, непрерывная, но не сплошная водная оболочка Земли, окружающая материки и острова, и отличающаяся общностью солевого состава.

До́ждь — атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель жидкости со средним диаметром от 0,5 до 6—7 мм.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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