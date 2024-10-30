Как дожди помогают океану поглощать миллионы тонн углерода каждый год

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Канадские учёные из Университета Торонто создали платформу, позволяющую оценить влияние дождей на поглощение океаном углерода. Оказалось, что осадки увеличивают поглощение углекислого газа океаном на 5–7%, добавляя примерно 140–190 миллионов тонн CO2 в год. Это открытие было опубликовано в научном журнале Cell.

Фото: Wikipedia by Mathyas Kurmann, PDM

Все началось с необычного эксперимента в Майами, где учёный Дэвид Хо установил два бассейна, чтобы исследовать, как дождь влияет на перемещение углерода между воздухом и водой.

Позже он продолжил исследование в лабораториях NASA и на экспедициях в Тихий океан, а его последние результаты стали основой глобальной оценки влияния дождя на океанские потоки углекислого газа.

Исследование показало три основных механизма, с помощью которых дождь увеличивает поглощение CO2: турбулентность, разбавление и мокрое осаждение. Турбулентность усиливает контакт морской воды с углеродом, разбавление изменяет концентрацию CO2 между воздухом и морем, а мокрое осаждение добавляет углекислый газ в океан.

Эффект от дождей особенно заметен в тропических и штормовых регионах и может возрасти с изменением климата.

Исследование возглавила Летиция Парк из Университета Сорбонны, которая отметила, что такое влияние дождей на поглощение углерода океаном сопоставимо с глобальным дисбалансом углеродного бюджета.

Команда считает, что их анализ поможет лучше моделировать углеродные потоки между атмосферой и океаном.

Уточнения

Мирово́й океа́н — основная часть гидросферы, непрерывная, но не сплошная водная оболочка Земли, окружающая материки и острова, и отличающаяся общностью солевого состава.



До́ждь — атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель жидкости со средним диаметром от 0,5 до 6—7 мм.

