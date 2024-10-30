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Ученые выявили частую причину заболеваний из-за клеточных мутаций

1:16
Наука

Канадские ученые из Университета Торонто разработали платформу, которая позволяет оценить влияние около 3,5 тыс. мутаций на расположение белков в клетках.

Ученые выявили частую причину заболеваний из-за клеточных мутаций
Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, CC BY-SA 3.0

Исследование, опубликованное в журнале Cell, показало, что 16,6% вызывающих болезни мутаций приводят к неправильной локализации белков в клетках.

В рамках исследования ученые использовали мощные микроскопы и вычислительные методы, чтобы сопоставить клеточные передвижения мутантных белков и их нормальных аналогов. Оказалось, что ошибки в локализации белков встречаются гораздо чаще, чем предполагалось.

Первоначально специалисты ожидали, что эти ошибки вызваны нарушениями взаимодействия белков или отклонениями в сигналах перемещения. Однако оказалось, что основными причинами неправильной локализации являются нарушение стабильности белков и утрата их способности интегрироваться в клеточные мембраны.

Исследователи подчеркивают, что созданная база данных поможет найти соединения для корректировки расположения белков, что позволит использовать это знание для лечения редких заболеваний.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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