Исследование, опубликованное в журнале Neurology, показывает, что проблемы со сном в раннем среднем возрасте могут ускорить старение мозга к позднему среднему возрасту. Ученые выявили связь между плохим качеством сна и увеличением возраста мозга на три года в среднем возрасте, опираясь на данные сканирования мозга участников.
В исследовании приняли участие 589 человек в возрасте около 40 лет на его старте. Они заполнили анкеты о своих привычках сна, прошли сканирование мозга в начале исследования и повторно через 15 лет. Возраст мозга определяли с помощью методов машинного обучения.
Наличие двух-трёх проблем со сном, таких как недостаток сна, сложности с засыпанием и частые пробуждения, было связано с ускорением старения мозга на 1,6 года, а при наличии более трёх проблем — на 2,6 года.
Результаты исследования подчеркивают важность борьбы с проблемами сна, включая поддержание режима, физическую активность, отказ от кофеина и алкоголя перед сном и применение методов релаксации.
Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.