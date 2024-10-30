Назван фактор риска нездоровья мозга в среднем возрасте

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, опубликованное в журнале Neurology, показывает, что проблемы со сном в раннем среднем возрасте могут ускорить старение мозга к позднему среднему возрасту. Ученые выявили связь между плохим качеством сна и увеличением возраста мозга на три года в среднем возрасте, опираясь на данные сканирования мозга участников.

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В исследовании приняли участие 589 человек в возрасте около 40 лет на его старте. Они заполнили анкеты о своих привычках сна, прошли сканирование мозга в начале исследования и повторно через 15 лет. Возраст мозга определяли с помощью методов машинного обучения.

Наличие двух-трёх проблем со сном, таких как недостаток сна, сложности с засыпанием и частые пробуждения, было связано с ускорением старения мозга на 1,6 года, а при наличии более трёх проблем — на 2,6 года.

Результаты исследования подчеркивают важность борьбы с проблемами сна, включая поддержание режима, физическую активность, отказ от кофеина и алкоголя перед сном и применение методов релаксации.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

