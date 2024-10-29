Учёные нашли способ восстановить сердце после инфаркта

Исследование, опубликованное в журнале Nature Cardiovascular Research, показало, что белок GPNMB играет ключевую роль в восстановлении сердечной ткани после инфаркта. Обычно после сердечного приступа повреждённые мышцы замещаются рубцовой тканью, что ослабляет способность сердца перекачивать кровь и приводит к сердечной недостаточности.
Ранее было известно, что высокий уровень GPNMB снижает риск таких осложнений.
В недавнем эксперименте на мышах биологи выяснили, что иммунные клетки костного мозга вырабатывают GPNMB, который связывается с молекулой GPR39, способствуя восстановлению сердца.
Через месяц после инфаркта у 67% животных, лишённых GPNMB, наблюдалось сильное рубцевание, в то время как у мышей с нормальным уровнем белка этот показатель составил лишь 8%.
Эти результаты указывают на перспективу разработки препаратов, нацеленных на молекулу GPR39, которые могут помочь в восстановлении сердечной ткани после инфаркта.
Инфа́ркт (лат. infarcire "начинять, набивать") — омертвление (некроз) органа или ткани вследствие острого недостатка кровоснабжения.
Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.
Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.