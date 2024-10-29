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Учёные нашли способ восстановить сердце после инфаркта

1:08
Наука

Исследование, опубликованное в журнале Nature Cardiovascular Research, показало, что белок GPNMB играет ключевую роль в восстановлении сердечной ткани после инфаркта. Обычно после сердечного приступа повреждённые мышцы замещаются рубцовой тканью, что ослабляет способность сердца перекачивать кровь и приводит к сердечной недостаточности.

Учёные нашли способ восстановить сердце после инфаркта
Фото: Wikimedia Commons by Centromere121, CC BY-SA 3.0

Ранее было известно, что высокий уровень GPNMB снижает риск таких осложнений.

В недавнем эксперименте на мышах биологи выяснили, что иммунные клетки костного мозга вырабатывают GPNMB, который связывается с молекулой GPR39, способствуя восстановлению сердца.

Через месяц после инфаркта у 67% животных, лишённых GPNMB, наблюдалось сильное рубцевание, в то время как у мышей с нормальным уровнем белка этот показатель составил лишь 8%.

Эти результаты указывают на перспективу разработки препаратов, нацеленных на молекулу GPR39, которые могут помочь в восстановлении сердечной ткани после инфаркта.

Уточнения

Инфа́ркт (лат. infarcire "начинять, набивать") — омертвление (некроз) органа или ткани вследствие острого недостатка кровоснабжения.

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам. 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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