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Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики

1:21
Наука

Исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) зафиксировали странные отверстия на глубине 2540 метров в Атлантическом океане.

Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Фото: Wikipedia by Mathyas Kurmann, PDM

Во время обследования Срединно-Атлантического хребта робот обнаружил небольшие отверстия, расположенные по ровной линии, что озадачило ученых. На фотографиях не видно признаков жизни, и пока неизвестно, соединены ли отверстия между собой. Специалисты взяли образцы отложений рядом с отверстиями, надеясь, что они помогут прояснить происхождение этих необычных структур.

Гипотезы ученых варьируются от природных геологических процессов до возможного вмешательства неизвестных морских существ или даже человека, хотя последний вариант считают маловероятным. Это не первый случай подобной находки: в 2004 году в северной части того же хребта на глубине 2082 метров были обнаружены похожие отверстия, но с изогнутыми линиями, что добавляет загадочности.

Атлантический океан остается слабо изученным: значительная часть его глубин остается неизведанной, что оставляет место для предположений о существовании там неизученных форм жизни.

Уточнения

Атланти́ческий океа́н — второй по площади и глубине океан Земли после Тихого океана, расположенный между Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге.

Дно — для отрицательных форм рельефа (пониженных участков земной поверхности) — самая низкая и относительно ровная часть таких форм рельефа.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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