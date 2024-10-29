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В Чехии найдены древние захоронения и артефакты бронзового века

1:53
Наука

Археологи в Чехии сделали захватывающее открытие — следы древнего поселения первых земледельцев, датируемые примерно 7000 лет назад. Эти поселенцы выбрали плодородные земли у реки Оскава для своего обитания, построив поселение с уникальными длинными домами.

В Чехии найдены древние захоронения и артефакты бронзового века
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Раскопки, проведённые под руководством Марка Калабека из археологического центра Оломоуца, выявили остатки жилищ с плетёными стенами, покрытыми глиной, что создавало эффективную теплоизоляцию. Помимо жилищ, обнаружены ямы для хранения зерна, впоследствии использовавшиеся для отходов. В том же месте нашли пять кремационных захоронений, относящихся к лужицкой культуре периода позднего бронзового века. Могилы содержали бронзовые артефакты, а прах усопших был помещён в урны, которые тщательно покрывались другими сосудами.

Антрополог Лукаш Шин отметил, что погребальные обряды проводились с высокой точностью, и даже несмотря на разрушение могил вспашкой, удалось идентифицировать костные фрагменты и провести их в лабораторию для дальнейшего анализа.

Лужицкая культура, процветавшая с 1200 до 500 г. до н. э. в Центральной Европе, известна своими укреплёнными поселениями и длинными домами, вмещавшими большие семьи. Строения, выполненные из деревянных каркасов с глиняными стенами, не только поддерживали коммунальную структуру, но и эффективно использовали природные ресурсы. Похоронные обряды этой культуры также включали кремацию и захоронение на больших общественных кладбищах.

Сегодняшние находки дают новые сведения о жизни и быте древних культур, существовавших на территории современной Чехии.

Уточнения

Че́хия (чеш. Česko, МФА (чешск.): [ˈʧɛskɔ]), официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР); чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.): [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе.

Бро́нзовый век — выделяемая на основе данных археологии эпоха человеческой истории (XXXV / XXXIII — XIII / XI века до н. э.), характеризующаяся ведущей ролью изделий из бронзы, что было связано с улучшением обработки таких металлов, как медь и олово, получаемых из рудных месторождений, и последующим получением из них бронзы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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