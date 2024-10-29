Археологи нашли маршрут к Ноеву ковчегу на вавилонской табличке

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые расшифровали древнюю вавилонскую табличку Imago Mundi, созданную около 3000 лет назад, которая представляет собой древнейшую карту мира и содержит возможное указание на местоположение "Ноева ковчега".

Фото: commons.wikimedia.org by Tanjagari, CC BY-SA 4.0

Этот артефакт с клинописью был найден еще в XIX веке в Ираке и с тех пор хранился в Британском музее.

Imago Mundi изображает мир как окружность с Месопотамией в центре, окруженную "горькой рекой", омывающей землю. Табличка озадачивает ученых не только своей символикой, но и текстом, описывающим маршрут путешественника.

На обратной стороне встречается слово "парсикту", которое в других вавилонских текстах используется для описания размера большого судна, необходимого для выживания во время потопа. Исследователи обнаружили, что, следуя этому маршруту, можно было бы попасть в Урарту (современный Арарат), что ассоциируется с местом остановки ковчега Ноя. В вавилонском эпосе Утнапишти, аналог Ноя, по воле бога Эа, построил судно и спас семью и животных от всемирного потопа.

Эти находки не только подтверждают культурные параллели, но и иллюстрируют исторические взаимосвязи.

Уточнения

Но́ев ковче́г (в Библии ивр. תֵּבַת נֹח‎, тева́т Hóax; от ивр. תֵּבָה‎, тева́ коробка, сундук, ковчег) — судно, которое, согласно Библии, построил Ной по повелению Бога для спасения от Потопа своей семьи и всех животных.



Вавило́н (шум. Ka-Digir-Ra, аккад. Bābilim «врата богов»; др.-греч. Βαβυλών) — древний город в Южной Месопотамии, столица Вавилонского царства.

