Найдены различия между погребениями неандертальцев и наших предков

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Израильские ученые провели исследование, сравнив погребальные практики неандертальцев и Homo sapiens в регионе Леванта, охватывающем современный Израиль, Сирию, Ливан и Палестину.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Replica_of_Neanderthal_Skull_in_St._Michaels_Cave,_Gibraltar.jpg by Bjørn

Изучив 17 захоронений неандертальцев и 15 захоронений Homo sapiens, исследователи обнаружили, что обе группы, жившие в эпоху среднего палеолита (170-55 тыс. лет назад), начали хоронить умерших, хотя это было нехарактерно для их предшественников. Этот факт может свидетельствовать, что практика захоронения впервые появилась в Леванте.

Археологи отмечают, что в погребальных традициях Homo sapiens и неандертальцев были как сходства, так и различия. Оба вида хоронили покойных вне зависимости от возраста и пола, однако у неандертальцев чаще встречаются захоронения младенцев. Захоронения сопровождались погребальными предметами, включая кости животных, и нередко тела укладывались в определенные позы. Homo sapiens, как правило, хоронили умерших в согнутой позе, чаще у входов в пещеры, тогда как неандертальцы предпочитали разнообразие — тела могли находиться внутри пещер, в разных положениях и на разных сторонах.

Особенности также проявились в использовании погребального инвентаря. Homo sapiens прибегали к охре и украшали захоронения морскими раковинами, что не наблюдалось у неандертальцев. Последние, в свою очередь, использовали камни для обозначения мест захоронений, помещая тела между крупными валунами или кладя под головы покойных известняковые глыбы. Исследователи предполагают, что рост плотности населения в Леванте, вызванный миграцией из Восточной Африки, мог стимулировать развитие погребальных обрядов, добавляя культурный и ритуальный аспекты в быт этих древних видов.

Уточнения

Погребение также ингумация — размещение тела умершего человека в землю.



Неандерта́лец человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis), в советской литературе также носил название палеоантроп — вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей.

