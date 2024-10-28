Учёные раскрыли влияние интеллекта на проявления любви

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи из Университета Окленда выявили интересную взаимосвязь между уровнем интеллекта и характером поведения в романтических отношениях среди мужчин.

Фото: Wikipedia by Jon Asato, PDM

В эксперименте участвовали 202 мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, состоящие в отношениях не менее шести месяцев. Уровень интеллекта участников оценивали с помощью Международного ресурса когнитивных способностей, а поведенческие аспекты — через опросники, выявляющие склонность к оскорблениям, эмоциональному манипулированию и контролю.

Одним из ключевых выводов стало то, что мужчины с более высоким интеллектом реже демонстрируют негативные черты, такие как ревность и склонность к контролю. Высокие результаты в тестах на распознавание образов и последовательное рассуждение, задействующие навыки контроля импульсов и решения проблем, оказались сильными индикаторами стабильности и уважительного отношения к партнеру. Такие мужчины чаще проявляют устойчивую вовлеченность и выражают более глубокую приверженность в отношениях. Напротив, интеллект не продемонстрировал заметного влияния на ревность или на склонность удерживать партнера, применяя манипуляции.

Этот факт говорит о том, что высокий интеллект способствует выборочной коррекции негативного поведения и укрепляет позитивное, при этом не охватывая все аспекты отношений.

Уточнения

Интелле́кт (от лат. intellectus «восприятие»; «разуме́ние», «понимание»; «понятие», «рассу́док») или ум — качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.



Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.

