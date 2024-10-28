Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удивительные комнатные растения: выберите идеального зеленого питомца
Спасаем черенки винограда: укоренение зимой, шаг за шагом
Россия и Франция будут поставлять ядерное топливо на АЭС Венгрии
Шокирующие авто-мифы, которые оказались правдой
Как кошачьи царапины могут обернуться болезнью
Запрет на вейпы и алкоголь: Мальдивы ужесточают правила для туристов
Креативное оформление санузла: 3 необычные идеи
Праздничный вкус французской кухни: тарталетки с грибным жульеном
Как правильно ухаживать за кожей рук, чтобы избежать трещин?

Учёные раскрыли влияние интеллекта на проявления любви

1:30
Наука

Американские исследователи из Университета Окленда выявили интересную взаимосвязь между уровнем интеллекта и характером поведения в романтических отношениях среди мужчин.

Учёные раскрыли влияние интеллекта на проявления любви
Фото: Wikipedia by Jon Asato, PDM

В эксперименте участвовали 202 мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, состоящие в отношениях не менее шести месяцев. Уровень интеллекта участников оценивали с помощью Международного ресурса когнитивных способностей, а поведенческие аспекты — через опросники, выявляющие склонность к оскорблениям, эмоциональному манипулированию и контролю.

Одним из ключевых выводов стало то, что мужчины с более высоким интеллектом реже демонстрируют негативные черты, такие как ревность и склонность к контролю. Высокие результаты в тестах на распознавание образов и последовательное рассуждение, задействующие навыки контроля импульсов и решения проблем, оказались сильными индикаторами стабильности и уважительного отношения к партнеру. Такие мужчины чаще проявляют устойчивую вовлеченность и выражают более глубокую приверженность в отношениях. Напротив, интеллект не продемонстрировал заметного влияния на ревность или на склонность удерживать партнера, применяя манипуляции.

Этот факт говорит о том, что высокий интеллект способствует выборочной коррекции негативного поведения и укрепляет позитивное, при этом не охватывая все аспекты отношений.

Уточнения

Интелле́кт (от лат. intellectus «восприятие»; «разуме́ние», «понимание»; «понятие», «рассу́док») или ум — качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Еда и рецепты
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок Аудио 
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Садоводство, цветоводство
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку Аудио 
Популярное
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй

Зачем каждый год при посадке картофеля в каждую лунку добавлять горох или бобы? Опытные огородники знают ответ на этот вопрос: благодаря такому приёму можно получить великолепный урожай.

Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
АК-12. Современный рестайлинг легендарного автомата Калашникова Дмитрий Плотников Светлана Тома: Я хочу пожелать, чтобы моя Молдавия процветала! Анжела Якубовская Израиль — Иран. Ракетная атака, удовлетворившая общественное мнение всех участников Юрий Бочаров
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Сводка с фронта: аналитики из США поставили армию России на первое место рейтинга, в офисе Зеленского уныние
Диетическая шарлотка без сахара: диета — это не повод отказываться от вкусного десерта
Диетическая шарлотка без сахара: диета — это не повод отказываться от вкусного десерта
Последние материалы
Креативное оформление санузла: 3 необычные идеи
Праздничный вкус французской кухни: тарталетки с грибным жульеном
Израиль устроил геноцид палестинцев, потому что не знает свою историю
Как правильно ухаживать за кожей рук, чтобы избежать трещин?
Акушер-гинеколог раскритиковала лотосовые роды певицы Сати Казановой
Бонсай в домашних условиях: от новичка до мастера за несколько шагов
Учёные открыли новый потенциал 3D-печати из морской нержавейки
Как мифы о собаках подрывают их здоровье
Выращивание садовой земляники из семян: что нужно знать об уходе
В Польше хотят повысить тарифы на удобрения из России и Белоруссии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.