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Археологи нашли тронный зал древней царицы в Перу

1:35
Наука

Археологи обнаружили в Перу тронный зал, которому около 1300 лет, и считают, что он мог принадлежать царице древней цивилизации Моче.

Археологи нашли тронный зал древней царицы в Перу
Фото: Arkeonews by Министерство культуры Перу, PDM

Тронный зал украшен фресками с изображением правительницы, но её останки пока не найдены.

На фресках, нанесённых на колонны, стены и даже на сам трон, правительница представлена в разных образах: в короне, с кубком в руке, со скипетром, а также в окружении подданных, приносящих ей дары.

На одной из фресок она изображена в диалоге с существом, похожим на человека с птичьими крыльями.

Цивилизация Моче, процветавшая на территории северного Перу с 350 по 850 год нашей эры, известна своим мастерством в строительстве и искусстве, в том числе созданием керамических изделий с изображением человеческих лиц.

Исследователи считают, что это открытие уникально, поскольку тронные залы для женщин-правительниц ранее не были обнаружены в древнем Перу.

Трон из необожжённого кирпича содержит следы бусин из зелёного камня и человеческих волос, которые, возможно, принадлежали царице; учёные планируют провести ДНК-анализ для установления их происхождения.

Мишель Кунс, директор по антропологии Денверского музея природы и науки, и одна из руководителей раскопок, отметила, что если гробница царицы действительно существует на этом месте, то её могли разграбить. Пока что нет явных свидетельств её наличия.

Уточнения

Мочи́ка или моче, — доколумбова культура в Южной Америке, существовавшая с I века по VIII век на побережье Перу, сегодня моче известны как создатели самых изысканных произведений искусства доколумбовой Америки.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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