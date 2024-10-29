Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как неправильное соседство убивает ваши растения: секреты успешного огорода
Более 60% китайских автомобилей в России моложе трёх лет
Льготы и свободные экономические зоны: более 40 тысяч компаний зарегистрировано в новых регионах России
В чём можно квасить капусту: три простых варианта
Как улучшить состояние волос с помощью какао: проверенные рецепты и советы по уходу
Как увеличить эффективность кардиотренировки?
Пенсия в 50 тысяч: сколько нужно заработать и отработать, чтобы её получить
Биометрия и автомобили: инновации для авто-рынка будущего
Как сделать кофейную зону в квартире: советы по интерьеру

Учёные раскрыли, как мозг мгновенно распознаёт структуру текста

1:34
Наука

Новое исследование показало, что человеческий мозг способен мгновенно распознавать основные структуры письменного языка, что помогает нам легко воспринимать поток информации, поступающий через смартфоны.

Учёные раскрыли, как мозг мгновенно распознаёт структуру текста
Фото: Wikimedia Commons by нет is licensed under commons.wikimedia.org

Наблюдая за активностью мозга 36 добровольцев, учёные выяснили, что люди могут различать базовые конструкции предложений всего за 125 миллисекунд — примерно за время, равное одному морганию.

Это открытие предполагает, что мы способны обрабатывать текстовую информацию почти так же быстро, как визуальные образы, что позволяет нам легко ориентироваться в окружающем мире.

Исследование, проливает свет на то, как наш мозг кодирует письменный язык, и может помочь учёным лучше понять, как язык структурируется в мозге, особенно в его письменной форме.

"При устной речи мозг вынужден преобразовывать язык в линейную последовательность звуков, что усложняет изучение его свойств" - отметил эксперт.

Для исследования учёные использовали метод магнитоэнцефалографии, неинвазивную технику, позволяющую с помощью магнитных полей отслеживать электрическую активность мозга.

Участникам демонстрировали короткие структуры предложений из трёх слов на 300 миллисекунд, а затем второй набор слов, который либо совпадал с первым, либо отличался одним словом.

Задача участников состояла в том, чтобы определить, были ли два предложения одинаковыми или изменёнными.

Уточнения

Магнитоэнцефалография (МЭГ) — технология, позволяющая измерять и визуализировать магнитные поля, возникающие вследствие электрической активности мозга.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Авто
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости Аудио 
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Авто
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа Аудио 
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Еда и рецепты
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес Аудио 
Популярное
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра

Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.

Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Во Франции обнаружили, что Россия не сидит сложа руки в ситуации с заморозкой её активов
АК-12. Современный рестайлинг легендарного автомата Калашникова Дмитрий Плотников Светлана Тома: Я хочу пожелать, чтобы моя Молдавия процветала! Анжела Якубовская Израиль — Иран. Ракетная атака, удовлетворившая общественное мнение всех участников Юрий Бочаров
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Последние материалы
В чём можно квасить капусту: три простых варианта
Как улучшить состояние волос с помощью какао: проверенные рецепты и советы по уходу
Как увеличить эффективность кардиотренировки?
Пенсия в 50 тысяч: сколько нужно заработать и отработать, чтобы её получить
Биометрия и автомобили: инновации для авто-рынка будущего
Как сделать кофейную зону в квартире: советы по интерьеру
Рейтинг самых ненадёжных авто: кто чаще попадает в автосервис
Оладьи на кефире с зелёным луком: по вкусу они очень похожи на пирожки с луком
Изюм: не просто сладость, а ценное лекарство для здоровья
Маска для лица с гранатом: простой рецепт и удивительные преимущества
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.