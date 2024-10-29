Учёные раскрыли, как мозг мгновенно распознаёт структуру текста

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Новое исследование показало, что человеческий мозг способен мгновенно распознавать основные структуры письменного языка, что помогает нам легко воспринимать поток информации, поступающий через смартфоны.

Фото: Wikimedia Commons by нет is licensed under commons.wikimedia.org

Наблюдая за активностью мозга 36 добровольцев, учёные выяснили, что люди могут различать базовые конструкции предложений всего за 125 миллисекунд — примерно за время, равное одному морганию.

Это открытие предполагает, что мы способны обрабатывать текстовую информацию почти так же быстро, как визуальные образы, что позволяет нам легко ориентироваться в окружающем мире.

Исследование, проливает свет на то, как наш мозг кодирует письменный язык, и может помочь учёным лучше понять, как язык структурируется в мозге, особенно в его письменной форме.

"При устной речи мозг вынужден преобразовывать язык в линейную последовательность звуков, что усложняет изучение его свойств" - отметил эксперт.

Для исследования учёные использовали метод магнитоэнцефалографии, неинвазивную технику, позволяющую с помощью магнитных полей отслеживать электрическую активность мозга.

Участникам демонстрировали короткие структуры предложений из трёх слов на 300 миллисекунд, а затем второй набор слов, который либо совпадал с первым, либо отличался одним словом.

Задача участников состояла в том, чтобы определить, были ли два предложения одинаковыми или изменёнными.

Уточнения

Магнитоэнцефалография (МЭГ) — технология, позволяющая измерять и визуализировать магнитные поля, возникающие вследствие электрической активности мозга.

