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Учёные открыли новый потенциал 3D-печати из морской нержавейки

1:25
Наука

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали подход, повышающий эффективность 3D-печати из стали 316LSi, известной как "морская нержавейка".

Учёные открыли новый потенциал 3D-печати из морской нержавейки
Фото: Wikimedia Commons by Tiia Monto, CC BY-SA 3.0

Этот материал, востребованный в нефтехимической, горнодобывающей и химической отраслях, отличается устойчивостью к высоким температурам, коррозии и агрессивным химическим воздействиям, что делает его незаменимым для оборудования, используемого в экстремальных условиях. Исследователи изучили механические свойства стали 316LSi, что позволило им создать модель для прогнозирования результатов 3D-печати, способствующую повышению качества готовых изделий, сообщает ТАСС.

Свойства "морской нержавейки" делают ее подходящей для изготовления резервуаров для химических веществ, теплообменников на нефтяных платформах, оборудования для искусственного выращивания драгоценных камней и ограждений на набережных. Проведенные исследования обеспечат точность в моделировании 3D-печати, что особенно важно для аддитивных технологий, применяемых в производстве оборудования для морской и нефтяной промышленности. Разработка ПНИПУ открывает новые возможности для более надежного и экономичного использования стали 316LSi в производстве.

Уточнения

3D-принтер — станок с числовым программным управлением, реализующий только аддитивные операции, то есть добавляющий порции материала к заготовке.

Нержавеющая сталь (коррозионно-стойкие стали, в просторечье «нержавейка») — легированная сталь, устойчивая к коррозии в атмосфере и агрессивных средах, обладающая термостойкими свойствами.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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