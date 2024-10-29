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Биометрия и автомобили: инновации для авто-рынка будущего

2:53
Наука

Компания Infineon Technologies представила новую серию биометрических датчиков отпечатков пальцев, разработанных специально для автомобилей.

Биометрия и автомобили: инновации для авто-рынка будущего
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Эти датчики распознают и подтверждают личность водителя, что позволяет не только настраивать индивидуальные параметры в автомобиле, но и совершать платежи — например, за зарядку электромобиля или парковку.

Новые датчики оптимизированы для работы с микроконтроллерами Traveo T2G Cortex M4 и полностью соответствуют стандартам AEC-Q100, что гарантирует надёжность даже в экстремальных условиях — от -40°C до +105°C.

Модель CYFP10020x00 идёт в компактном корпусе BGA размером 8,9x9,3 мм и имеет область сканирования 8x8 мм.

Устройство работает от одной шины питания на 3,3 В, что упрощает его интеграцию в электронные системы автомобилей. Также, с поддержкой интеллектуальной собственности от компании Precise Biometrics, включая алгоритмы Biomatch, датчики обеспечивают точное распознавание и идентификацию.

Технология работы датчиков отпечатков пальцев Infineon
Датчики CYFP10020x00 используют сетку электродов на полимерной подложке для точного считывания данных с отпечатка.

Специальный аналоговый интерфейс (AFE) передаёт полученные изображения отпечатка в 32-битный процессор Cortex-M0, который обрабатывает изображения, отображая мельчайшие детали гребней и впадин отпечатка.

Эта система также может распознавать касание и отрыв пальца, а передача данных осуществляется на микроконтроллер Traveo T2G Cortex M4, оснащённый алгоритмами сравнения, что позволяет проводить полную аутентификацию личности водителя.

Надёжность и эффективность работы
Среднее время считывания изображения датчиком составляет около 160 мс. Программное обеспечение поддерживает минимальные уровни отказов и ложных распознаваний, с вероятностью ошибки менее 1,5% (FRR) и вероятностью ложного срабатывания менее 0,001% (FAR), что делает технологию Infineon надёжным решением для автомобильного рынка.

Интерес к биометрическим датчикам для автомобилей стабильно растёт, и прогнозы указывают на рост рынка в среднем на 36% к 2028 году.

В условиях повсеместной цифровизации автомобильной отрасли биометрия остаётся одним из самых удобных и быстрых методов аутентификации для водителей.

Уточнения

Infineon Technologies — немецкая компания, крупный производитель микросхем и дискретных полупроводниковых компонентов. Штаб-квартира расположена в Нойбиберге, юго-восточном пригороде Мюнхена.

Биоме́трия (биометрическое распознавание) (от др.-греч. βίος «жизнь» и μετρέω — измеряю) — автоматическое распознавание индивидов, основанное на их поведенческих и биологических характеристиках, и использование биометрии для автоматического распознавания — частный случай биометрии как биологической статистики.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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