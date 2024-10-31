Каким был последний общий предок людей и обезьян

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Изучение внешнего вида и образа жизни последнего общего предка (LCA) человека и человекообразных обезьян продолжает вызывать интерес у ученых. Хотя прямых доказательств его существования не сохранилось, реконструкции на основе современных приматов могут предоставить представление о его характеристиках.

Фото: Openverse by p_a_h, CC BY 2.0

Среди ближайших родственников человека находятся шимпанзе, гориллы, орангутаны и гиббоны. LCA, живший в миоцене (23-5 миллионов лет назад), остается загадкой. Отсутствие окаменелостей затрудняет понимание его размеров и внешности, но, согласно данным, наиболее вероятно, что он был четвероногим животным.

Исследования показывают, что стегоцефалы могли лазить по деревьям, однако, не имели тех адаптаций, которые есть у современных человекообразных обезьян, таких как длинные и изогнутые пальцы.

Палеоантрополог из Хантерского колледжа, Кристофер Гилберт, отметил, что LCA, вероятно, был четвероногим, но некоторые ученые предполагают, что он мог передвигаться и на двух ногах. Структура его головы, предположительно, была ближе к гориллам или шимпанзе, а размер мозга меньшим, чем у человека. Оценка верхних и нижних конечностей показывает, что они были крупными и массивными, что указывает на способности к лазанию.

Исследование ардипитеков 4,4 миллиона лет назад показало, что их кисти напоминали современные кисти шимпанзе и бонобо, что может говорить о длинных и изогнутых пальцах у LCA. Общая форма передвижения LCA, скорее всего, была похожа на ту, что наблюдается у современных приматов, что указывает на его адаптации для жизни в кронах деревьев.

Тем не менее, внешность LCA и его адаптации остаются предметом дискуссий. Для получения более точных данных необходимы новые ископаемые находки.

Уточнения

Челове́к — общественное существо, обладающее разумом и сознанием, субъект общественно-исторической деятельности и культуры.

