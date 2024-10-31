Вода и огонь: как вода на самом деле тушит пламя

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

В раннем возрасте людям объясняют, что вода тушит огонь. Хотя основам пожарной безопасности уделяется много внимания, науку о том, как вода воздействует на пламя, часто не изучают. Причины, по которым вода может тушить огонь, могут оказаться неожиданными.

Фото: Flickr by Bundesheer Fotos, CC BY-SA 2.0

Вода эффективно отводит тепло, что и делает её полезной для борьбы с огнем. По словам экспертов, вода не воздействует на само пламя напрямую. Для поддержания огня необходимы три компонента: топливо, кислород и источник тепла. Вода снижает температуру топлива, затрудняя его горение, что и приводит к гашению пламени.

При горении древесины тепло огня испаряет содержащиеся в ней вещества, превращая их в газ, который поддерживает огонь. Когда древесина поливается водой, огню требуется больше энергии, чтобы испарить как воду, так и само топливо.

Высокая теплоёмкость воды требует значительных затрат энергии, что приводит к охлаждению топлива. Если пламя не может нагреть топливо до температуры испарения, оно гаснет.

Вода также используется для локализации пожара, уменьшая вероятность его распространения. Эта стратегия активно применяется в спринклерных системах, которые помогают выиграть время для пожарных.

Для особых случаев, таких как тушение пожаров в серверных комнатах, используется распыление воды. В таких ситуациях мелкие капли воды создают пар, который может вытеснить кислород и охладить пламя. Однако вода не всегда является оптимальным решением, особенно при лесных пожарах.

В таких случаях её применение больше направлено на замедление распространения огня, чем на его полное тушение. Для эффективного подавления крупных лесных пожаров необходимо использование дополнительных методов, таких как физическое удаление топлива.

Уточнения

Ого́нь — интенсивный процесс окисления (горение), сопровождающийся излучением в видимом диапазоне и выделением тепловой энергии.

