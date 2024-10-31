Гипотезы о конце ледникового периода: от таяния льдов до изменений в атмосфере

Около 10 000 лет назад Земля вышла из последнего ледникового периода. Огромные ледяные массивы, покрывавшие полюса почти 100 000 лет, начали таять, что привело к окончанию этого холодного этапа. Причины завершения ледникового периода остаются предметом исследований.
Традиционно объяснение конца ледниковых периодов связывается с циклом Миланковича. Эти циклы, описанные сербским ученым Милутином Миланковичем, затрагивают эксцентриситеты и колебания в орбите Земли, а также наклон её оси.
Изменения в орбите планеты со временем способствуют потеплению на 65-й параллели северной широты, что, по мнению Миланковича, может объяснить циклы ледниковых и межледниковых периодов. Однако точная причина связи этих циклов с изменениями температуры остается неясной.
Существуют также вопросы о том, как таяние ледников в Северном полушарии связано с процессами в Южном полушарии. Одной из гипотез является предположение, что, когда Северное полушарие начало нагреваться около 13 000 лет назад, талая вода и айсберги затопили Северную Атлантику, что привело к временным похолоданиям и изменению океанских течений.
Это могло вызвать повышение температуры в Южной Атлантике и, как следствие, глобальное потепление.
Другие исследования предполагают, что продолжительность зим в Южном полушарии может также влиять на окончание ледниковых периодов. Долгие зимы изменяют направление ветров, что приводит к частым штормам в Тихом океане. Эти изменения могут вызывать выбросы водяного пара в атмосферу, действующего как парниковый газ.
Существуют и другие теории, например, касающиеся солёности воды в Индийском океане, которая могла повлиять на течение и температуру в Атлантическом океане, что также могло привести к окончанию последнего ледникового периода. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть эти гипотезы.
Ледниковый период (Древнее оледенение) — период общего похолодания климата, продолжительностью несколько миллионов лет, с неоднократными резкими разрастаниями оледенения материков и океанов (ледниковые эпохи и межледниковья).
Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.