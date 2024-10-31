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Гигантская трещина в Африке: раскол континента уже начался

2:26
Наука

Восточно-Африканская рифтовая долина представляет собой обширную сеть долин, протянувшуюся от Красного моря до Мозамбика. В последние десятилетия наблюдается медленное раскалывание Африки, второго по величине континента, из-за тектонической активности в этом регионе.

Гигантская трещина в Африке: раскол континента уже начался
Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, CC BY 2.0

Восточно-Африканский разлом протяжённостью около 3500 километров становится ключевым элементом в процессе разделения континента.

Тектонические плиты, такие как Сомалийская и Нубийская, оказывают значительное влияние на формирование разлома. Сомалийская плита движется на восток от Нубийской плиты, что приводит к образованию сложной системы разломов.

Отделение Сомалийской плиты от Аравийской плиты также происходит в районе Афар в Эфиопии, где образуется Y-образная структура разломов.

Разлом начал формироваться около 35 миллионов лет назад и продолжает расширяться, создавая два основных направления: восточный разлом, проходящий через Эфиопию и Кению, и западный, протянувшийся от Уганды до Малави. Исследования показывают, что разломы расходятся со скоростью более 6 миллиметров в год.

Геологи предполагают, что Восточно-Африканский разлом возник из-за тепла, поднимающегося из верхней мантии Земли, что привело к вулканической активности и образованию таких природных форм, как гора Килиманджаро.

В случае дальнейшего раскола континента, одна из возможностей заключается в отделении значительной части Сомалийской плиты от остальной территории Африки, что может привести к образованию нового океана между ними.

Однако существует вероятность, что разлом не завершит своё дело. Геологические силы, ответственные за раскол, могут оказаться недостаточными для разделения плит. Примеры неудавшихся разломов, таких как Срединно-Атлантический хребет, свидетельствуют о том, что подобные процессы могут остановиться.

Восточная ветвь разлома уже считается несостоявшимся разломом, в то время как западная ветвь продолжает развиваться.

Будущее разлома остаётся неопределённым: возможно, он приведёт к образованию нового океана, как Красное море, или же продолжит своё развитие в замедленном темпе.

Уточнения

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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