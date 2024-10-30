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Экран и глаза: почему современный образ жизни угрожает зрению

2:29
Наука

Современная жизнь предполагает длительное использование экранов, будь то работа, учёба или досуг. Однако продолжительное время перед экранами может вызвать дискомфорт и даже ухудшить зрение. Специалисты утверждают, что избыточная фокусировка на близких объектах, как это происходит при работе с экранами, может привести к удлинению глазного яблока и развитию близорукости.

Экран и глаза: почему современный образ жизни угрожает зрению
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Доктор Нима Горбани Мохаррад, доцент Брэдфордского университета и квалифицированный оптометрист, поясняет, что человеческий глаз развивается в детстве, чтобы адаптироваться к визуальной среде и улучшать фокусировку на объектах на дальнем расстоянии. У людей с близорукостью процесс адаптации выходит из-под контроля, и глаз продолжает удлиняться.

Работа с экранами способствует этому удлинению, так как человек длительно концентрируется на объектах вблизи, вызывая утолщение цилиарных мышц. Со временем глаза теряют способность эффективно фокусироваться на отдалённых объектах, что приводит к замыленному зрению.

Особенно уязвимы к воздействию экранов дети, чьи глаза ещё продолжают формироваться. Исследования показывают значительную взаимосвязь между временем, проведённым перед экранами, и риском развития близорукости у детей и подростков. Ситуация осложнилась в последние годы, когда дети и подростки стали чаще использовать цифровые устройства для обучения, особенно в период пандемии COVID-19.

Согласно Всемирной организации здравоохранения, детям до 5 лет рекомендуется не более часа в день использовать экраны, а детям до 1 года — вовсе избегать их. Кроме того, специалисты советуют чаще проводить время на свежем воздухе и ограничивать работу с мелкими деталями.

Это помогает замедлить развитие близорукости, которая, в свою очередь, увеличивает риск других серьёзных заболеваний глаз, включая миопическую дегенерацию жёлтого пятна и отслоение сетчатки.

Прогнозы указывают, что к 2050 году половина населения планеты может страдать от близорукости, которая станет одной из ведущих причин необратимой слепоты. Здоровье глаз детей и подростков требует особого внимания, так как развитие близорукости в раннем возрасте часто приводит к более серьёзным проблемам зрения в будущем.

Уточнения

Се́нсорный экра́н — устройство ввода и вывода информации, представляющее собой экран, реагирующий на прикосновения к нему.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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