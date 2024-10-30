Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жена Брюса Уиллиса раскрыла, как сообщила детям о тяжёлом диагнозе их отца
Павел Прилучный показал, чем занимает старший сын, которого он отказывается возвращать матери
Опытная пассажирка поделилась лайфхаками для длительных авиаперелётов
Эксперт назвал 7 признаков инсульта у домашних питомцев
Певице Мие Бойке плюнули прямо в лицо за травлю квадроберов
Туризм в Европе оживает: что нужно знать россиянам перед поездкой
Особенности техобслуживания электромобилей: аккумулятор, ПО и подвеска
Бег как мощное средство против тревоги и депрессии
Полезные упражнения для снятия усталости

Тайна животного мира: усыновление в дикой природе

2:26
Наука

Животные, как и люди, иногда берут на себя заботу о детенышах других видов, хотя природа таких действий остаётся загадкой для ученых. Исследования показывают, что усыновление может нести эволюционные выгоды для приемного родителя. По мнению эколога-поведенца и директора по исследованиям Центра изучения китов, Майкла Вайса, такая забота могла бы обеспечить опыт воспитания, повышая шансы на выживание будущих детенышей.

Тайна животного мира: усыновление в дикой природе
Фото: PxHere is licensed under CC0

Например, усыновление сирот внутри одного вида или, в редких случаях, детёнышей других видов, помогает самкам получить навыки родительской заботы. Это подтверждается исследованиями горных горилл: сироты быстро интегрируются в группы, находя защиту у доминирующих самцов.

Случаи усыновления зафиксированы и среди бонобо. Здесь усыновление помогает укрепить социальные связи. Исследование 2021 года задокументировало, что самки бонобо заботятся о детенышах из другой группы, что может способствовать укреплению их социального статуса и созданию будущих союзников.

У некоторых приматов проявление заботы к чужим детёнышам также связано с сильными эмоциями. Ребёнок, пусть даже неродной, иногда вызывает у взрослых особей стремление о нём заботиться, а в редких случаях может быть даже причиной похищений.

Такое поведение также наблюдается у морских млекопитающих. Косатки, к примеру, известны своей привязанностью к детёнышам, даже если они принадлежат к другому виду. Однако возможны и конфликтные ситуации: например, самка афалины была замечена, когда пыталась ухаживать одновременно за своим детёнышем и за детёнышем гладкого кита, что привело к исчезновению её собственного детёныша.

Учёные предполагают, что подобные случаи могут быть связаны с недостатком опыта у самок или с попыткой проявить родительские инстинкты.

Эти наблюдения подчёркивают уникальную природу поведения животных, часто движимых инстинктами, которые не всегда связаны с очевидной эволюционной пользой. Крупные млекопитающие, такие как косатки, обладают сложным мозгом и развитой социальной структурой, что делает их поведение ещё более удивительным и трудным для понимания.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Экономика и бизнес
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами Аудио 
БМП M2 Bradley. Американский броневик, униженный российскими воинами в зоне СВО
Военные новости
БМП M2 Bradley. Американский броневик, униженный российскими воинами в зоне СВО Аудио 
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Садоводство, цветоводство
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Сводка с фронта: Сырский дал команду создавать заградотряды, из ВСУ дезертировали более 100 тысяч человек Дмитрий Плотников Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике? Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём
Последние материалы
Жена Брюса Уиллиса раскрыла, как сообщила детям о тяжёлом диагнозе их отца
Павел Прилучный показал, чем занимает старший сын, которого он отказывается возвращать матери
Опытная пассажирка поделилась лайфхаками для длительных авиаперелётов
Эксперт назвал 7 признаков инсульта у домашних питомцев
Певице Мие Бойке плюнули прямо в лицо за травлю квадроберов
Туризм в Европе оживает: что нужно знать россиянам перед поездкой
Особенности техобслуживания электромобилей: аккумулятор, ПО и подвеска
Бег как мощное средство против тревоги и депрессии
Полезные упражнения для снятия усталости
Сергей Жуков прокомментировал инцидент с девушкой, впавшей в кому в его баре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.