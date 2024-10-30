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Гремучая змея в деле: тайна её устрашающего шипения

2:29
Наука

Звук гремучей змеи — это одно из самых пугающих звуковых предупреждений в дикой природе. Когда такая змея чувствует приближение угрозы — будь то койот или бизон — звук её погремушки подаёт сигнал опасности, чтобы предостеречь противника от возможного укуса.

Однако, как выяснилось, змеи использовали хвост для защиты задолго до появления этой уникальной погремушки.

Изначально у биологов не было единого мнения о предназначении звуковых сигналов змей: одни считали, что шипение и звук погремушки могли привлекать потенциальных партнёров. Позже теория сменилась, и сегодня погремушка гремучей змеи понимается как так называемый апозематический сигнал, который позволяет хищникам распознать угрозу и отступить.

Многие животные, как и гремучая змея, используют этот защитный механизм, сочетая броские звуки или цвета с эффективной обороной. Например, яркая окраска древолазов предупреждает об их ядовитости, а полосы пчел — о болезненных укусах.

В 2016 году под руководством Брэдли Алфа проводилось исследование поведения предков гремучих змей. Оно показало, что многие из этих рептилий уже активно трясли хвостами для отпугивания хищников.

По мере эволюции змеи, более близкие к гремучим, ускоряли движения хвостом и усиливали частоту сигналов, демонстрируя использование звука в самообороне. А с появлением погремушки, как выяснилось, змеи уже прекрасно владели "языком" предостережения.

Процесс линьки у гремучих змей уникален: каждый новый слой кожи формирует кератиновый сегмент, создающий тот самый звук при трении друг о друга. Исследование 2021 года, в котором принял участие профессор Борис Шагно, продемонстрировало, что гремучие змеи создают "слуховую иллюзию".

В эксперименте с виртуальной змеёй звук погремушки изменял частоту с ускорением, приближая иллюзию угрозы и создавая впечатление, будто змея ближе, чем она есть. Звуковой сигнал напоминает парковочную систему автомобиля, которая пищит всё чаще, когда приближается преграда. Слуховая иллюзия играет решающую роль, помогая змее защититься, даже если она сама не слышит собственного сигнала.

Уточнения

Грему́чие зме́и (лат. Crotalini) — триба ядовитых змей из подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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