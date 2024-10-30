Самые большие экзопланеты Вселенной: каков предел размера планеты

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Астрономы обнаружили экзопланеты, размеры которых значительно превышают размеры Юпитера. Эти объекты, известные как "супер-Юпитеры", обладают массой, превышающей массу Юпитера более чем в 10 раз, и являются одними из самых крупных планет, известных на сегодняшний день.

Фото: commons.wikimedia.org by Elnur612, CC BY-SA 4.0

Впервые экзопланеты были обнаружены более 30 лет назад. За это время выяснилось, что планеты могут иметь самые разные размеры и массы, выходя за пределы привычных представлений.

Однако существует предельный размер планет, после которого они теряют свои свойства и превращаются в "коричневых карликов" — объекты, по массе и характеристикам близкие к звёздам, но лишённые их внутреннего ядерного синтеза.

Для оценки размеров планет учитываются их радиус и масса, которые не всегда напрямую связаны. Некоторые экзопланеты имеют относительно небольшую массу, но при этом "раздуваются" до огромных размеров, особенно если располагаются вблизи своей звезды.

К примеру, планета HAT-P-67 b, несмотря на радиус, вдвое превышающий радиус Юпитера, имеет массу лишь треть от массы Юпитера. Подобные экзопланеты называют "раздутыми" газовыми гигантами.

Среди крупнейших известных планет выделяются объекты с радиусом до двух радиусов Юпитера, такие как WASP-17 b и KELT-9 b. В то же время каменистые планеты, такие как "супер-Земли", могут достигать лишь около двух земных радиусов.

Эти планеты значительно плотнее, но не могут превзойти газовые гиганты по массе. По мере их роста каменистые планеты накапливают газы, воду и лёд, постепенно превращаясь в гигантские газовые планеты с твёрдым ядром.

Максимальная масса планеты, по данным исследований, достигает примерно 13 масс Юпитера. К таким объектам относится, например, HD 39091 b, расположенный в 60 световых годах от Земли.

Объекты более массивные классифицируются как коричневые карлики, поскольку в их недрах происходит реакция сгорания дейтерия, и они обладают достаточной плотностью и температурой для сжигания большей части дейтерия, изначально присутствующего в составе объекта.

Коричневые карлики представляют собой уникальную категорию объектов, стоящих на грани между планетами и звёздами. Они обычно достигают массы, превышающей массу Юпитера в 14 раз и более, при этом могут оставаться меньше Юпитера по размеру.

Самый массивный коричневый карлик из известных — SDSS J0104+1535, находящийся на краю Млечного Пути, имеет массу, превышающую массу Юпитера в 90 раз.

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης — «странник») — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей[a].

