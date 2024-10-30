Как случайная находка изменила медицину: история открытия пенициллина

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Пенициллин, случайно открытый в конце 1920-х годов, стал первым антибиотиком, эффективно борющимся с бактериальными инфекциями. Открытие сделано шотландским врачом Александром Флемингом, который заметил, что культура стафилококковых бактерий, случайно покрытая плесенью, подавляет их рост.

Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ, CC BY 2.0

Этот экстракт, названный пенициллином, впоследствии выделен и применен для лечения, став прорывом в медицине. С внедрением массового производства антибиотиков удалось значительно снизить смертность от таких болезней, как пневмония и туберкулёз.

Пенициллин действует, разрушая клеточные стенки бактерий, что приводит к их гибели. Однако некоторые бактерии способны вырабатывать фермент бета-лактамазу, разрушающий пенициллин, что вынуждает врачей использовать его в сочетании с веществами, блокирующими фермент, такими как клавулановая кислота.

Хотя пенициллин продолжает широко применяться, его чрезмерное использование приводит к тому, что бактерии вырабатывают устойчивость. Это явление требует от врачей более осторожного подхода в назначении антибиотиков, чтобы предотвратить развитие устойчивых штаммов, не поддающихся лечению.

Производство пенициллина началось с грибка Penicillium chrysogenum, который в лабораторных условиях позволяет получать антибиотик в нужных объёмах. Существуют и полусинтетические виды пенициллина, получаемые из выделенной аминопенициллановой кислоты (6-АПК). Вводится пенициллин как инъекционно, так и перорально, в зависимости от типа инфекции и состояния пациента.

При аллергии на пенициллин иммунная система запускает защитные реакции, вызывая такие симптомы, как крапивница и отеки, а в редких случаях — анафилаксию, требующую экстренного лечения. Однако у многих людей чувствительность к пенициллину может исчезнуть со временем, и врачи могут подтвердить её с помощью кожной пробы.

Уточнения

Бензи́лпеницилли́н (пенициллин G (PCN G) или просто пенициллин (PCN)) — N-фенилацетамид 6-аминопенициллановой кислоты.

