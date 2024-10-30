Египетская царица или греческая правительница: кем была Клеопатра на самом деле

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Персональные данные Клеопатры, её происхождение и достижения по-прежнему вызывают интерес. Клеопатра VII была последней правительницей династии Птолемеев, возглавлявшей Египет около трёх столетий.

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, CC BY-SA 4.0

Её образ сохранился на монетах, барельефах и статуях, но о том, как выглядела Клеопатра, достоверных данных нет. Её тело не найдено, а древние изображения не всегда отражают реальную внешность.

Археологи и историки соглашаются, что сведения о цвете кожи царицы крайне ограничены. Приглашённый научный сотрудник Университета Восточной Англии, Эндрю Кенрик, отмечает, что древние статуи были скорее идеализацией образа, чем точным портретом.

Профессор классической филологии, Пруденс Джонс, поясняет, что представления о "белом" или "чёрном" цвете кожи в Древнем Египте не существовали.

Имеющиеся данные о происхождении Клеопатры указывают на её греческие корни, поскольку она была потомком Птолемея I, соратника Александра Македонского. Тем не менее, некоторые учёные предполагают, что мать Клеопатры могла быть африканского происхождения, однако этот факт остаётся неподтверждённым.

Известный египтолог, Захи Хавасс, выступает за греческое происхождение царицы, утверждая, что она не была чернокожей. Историк Дуэйн Роллер подчеркивает, что, несмотря на споры, важны не столько внешние данные, сколько значимость её политического и культурного наследия. Цвет кожи не имеет значения для понимания влияния Клеопатры на историю.

Уточнения

Клеопа́тра VII Филопа́тор — последняя царица эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев (Лагидов).

